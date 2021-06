Coinbase, Google Pay y Apple Pay hacen alianza para aceptar pagos en criptomonedas

Coinbase es de los exchanges de criptomonedas más conocidos en el mundo y acaba de aliarse con dos importantes plataformas de pago móvil: Google Pay y Apple Pay, a fin de que los usuarios integren sus tarjetas de débito Coinbase Card a las billeteras digitales y realicen pagos con las mismas.

We’re expanding the number of states where US customers can borrow cash using Bitcoin as collateral. Eligible customers can now borrow up to 40% of their BTC holdings in cash without having to sell.

Las monedas digitales serán convertidas directamente en divisas estadounidenses para que los pagos, las compras o los retiros de dinero en efectivo sean realizados, claro que esto implicará un cargo por comisión.

La alianza entre Coinbase con Apple y Google y su funcionamiento comenzará primero en Estados Unidos y luego se extenderá al resto de los países donde funciones Coinbase Card. Actualmente está funcionando en Alemania, España, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos y el Reino Unido.

PayPal es otra de las compañías de pagos electrónicos que ya permite el uso de criptodivisas la primera empresa gigante de los pagos digitales, abrió el comercio de criptomonedas para Estados Unidos en noviembre de 2020 y en marzo de 2021 la plataforma PayPal activó el servicio de “Checkout with Crypto” que permite que los usuarios paguen en comercios con sus criptodivisas y a su vez los comercios reciban el equivalente en dólares.

Luego PayPal anunció que permitirá a sus clientes que retiren criptomonedas de su cartera para transferirla a otra si lo desean. Anuncio hecho por José Fernández da Ponte, Director General de Blockchain, Cripto y Monedas Digitales en PayPal, en el marco de la conferencia “Consensus 2021”.

En la búsqueda de clientes Coinbase anunció en su blog una promoción del 4% de recompensa en criptodivisas al utilizar la tarjeta de Coinbase con las apps Apple y Google Pay. No necesitas tener la tarjeta física, sino que al tenerla en cualquiera de las dos plataformas de pago.

Pero no solo será el uso de bitcoins que podrás hacer a través de esta alianza, también hay otras monedas que se irán incluyendo a la cartera.

GTC, MLN and AMP are launching on https://t.co/bCG11KMQ6s & in the iOS & Android apps within the next 15 mins. You may need to update your app to buy, sell, convert, send, receive or store GTC, MLN and AMP. We will update when all are fully live. https://t.co/1XmyWnMk3A

— Coinbase (@coinbase) June 10, 2021