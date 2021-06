Conoce al ganador de Doodle for Google 2021, Milo Golding

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Milo Golding fue seleccionado como el ganador de Doodle for Google 2021. El adolescente de Lexington, Kentucky creó el Doodle titulado “Encontrar Esperanza”. Este dibujo habla de la capacidad de recuperación y la esperanza que vive en todos nosotros.

¿El arte siempre ha sido parte de tu vida?

Desde que tengo memoria, he estado dibujando y creando, hasta el punto en que mis padres tuvieron que disculparse con mis familiares porque solía dibujar en sus paredes cuando visitábamos sus hogares. A partir de ese momento siempre me llevaron cuadernos de dibujo y lápices.

¿Qué mensaje quieres que la gente se lleve de tu Doodle?

Independientemente de las dificultades e incertidumbres de la vida, la esperanza siempre está ahí. Nuestro trabajo es encontrar esa esperanza para seguir adelante.

Cuéntenos un poco sobre tu familia y tu comunidad.

Mis dos padres son inmigrantes. Mi padre emigró a los Estados Unidos desde Jamaica y mi madre desde China. Crecí en una comunidad rural en el este de Kentucky y, después de la muerte de mi padre, mi propósito en la vida cambió de verdad. Para mí es importante ayudar a otros niños necesitados en mi comunidad que podrían haber pasado por algo similar.

Comencé una organización benéfica hace unos años llamada Sanguine Path. Atendemos a niños menores de 18 años que han perdido a sus seres queridos o se han visto afectados por experiencias desafiantes, proporcionándoles regalos de Navidad y cumpleaños, paquetes de ayuda y kits de regreso a clases. Los miembros de la familia, el personal de la escuela, los consejeros de duelo o los padres y tutores pueden referir a los niños al programa.

¿Cómo ha sido ser el ganador del Doodle de Google de este año?

¡Ha sido una experiencia realmente divertida hasta ahora! El otro día mi mamá me decía lo feliz y orgullosa que estaba. Me dijo que me estoy convirtiendo en la persona que mi padre definitivamente hubiera querido que me convirtiera. A menudo uso el arte para defender cosas que considero importantes y esta competencia me mostró que puedo seguir usando el arte para difundir el mensaje de esperanza y amor.

Estoy tan feliz de que mi mensaje de esperanza se transmita en mi arte, eso es lo más importante para mí.

También estoy muy agradecido por esta oportunidad. Realmente me permitió no solo reflexionar sobre mi vida, sino también reafirmar lo que quiero hacer, que es ayudar a las personas. Y realmente lo aprecio.