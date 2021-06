Gobernador de Texas sigue terco con el muro; pedirá limosna para lograr el sueño que comparte con Trump

AUSTIN – El gobernador de Texas Greg Abbott quiere construir un muro en la frontera, pero no tiene dinero para financiarlo.

Sin embargo, el mandatario republicano asegura que tiene la solución para convertir en realidad su sueño y el de su amigo, el expresidente Donald Trump. Abbott piensa solicitar donaciones para poder continuar con la construcción del muro.

Hace unos días Abbott dijo que construiría el muro, pero no ofreció detalles sobre el financiamiento, pero este martes se conocieron mayores detalles de lo que el gobernador tiene planeado.

En una entrevista para un podcast llamado “Ruthless”, de origen conservador, Abbott dijo que está pensando en pedir donaciones en todo el mundo para darle el sustento económico a su idea.

Texas will finish what President Trump started.

Later this week, I will unveil our plans to build a border wall.

The Lone Star State will do what Biden REFUSES to do — protect our citizens along the southern border. pic.twitter.com/qQ7vQTDWAI

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) June 15, 2021