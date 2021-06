Hispano muere golpeado y arrastrado con su propia camioneta por el hijo de su novia en zona metropolitana de Houston

TEXAS – Un hombre enfrenta cargos por el asesinato de un hispano luego de que investigadores lo acusaron de haber golpeado y arrastrado con una camioneta al novio de su madre por una calle del Condado Liberty.

La Oficina del Sheriff del Condado Liberty informó que Robert Eugene Hoffpaiur, de 37 años, fue arrestado en conexión con la muerte de Román Rodríguez, de 60 años.

El incidente ocurrió en Liberty, una zona metropolitana de Houston que se ubica a unas 30 millas al este de la ciudad.

Investigadores dijeron que Rodríguez llegó a la residencia de Hoffpauir este sábado por la noche y comenzó a discutir con él sobre la relación que el hispano tenía con su madre, y se agarraron a golpes.

Autoridades dijeron que Rodríguez fue severamente golpeado por Hoffpauir, quien después amarró a Rodríguez de la cintura y lo ató a la camioneta de Rodríguez.

Hoffpauir se subió al vehículo y comenzó a arrastrar el cuerpo de Rodríguez por la calle, luego se detuvo y encendió la camioneta.

“Por ahora todo indica que se trata de un caso de violencia doméstica que se salió totalmente fuera de control y el hijo se involucró y tomó una acción que no debió haber tomado”, dijo Ken Defoor de la Oficina del Sheriff del Condado Liberty.

Man dies after being beaten, tied to his truck and dragged down street, Liberty County Sheriff's Office says

https://t.co/81tVSQaofz #KHOU11 #hounews pic.twitter.com/BMNBzDzzDj

— KHOU 11 News Houston (@KHOU) June 14, 2021