Las altas temperaturas agobian a la tercera edad en Los Ángeles

Las altas temperaturas que se están registrando en el Sur de California son motivo de preocupación para el personal médico, de la Cruz Roja Americana y, particularmente, entre las personas de la tercera edad.

“Aquí nos la pasamos todo el día, debajo de la sombra de los árboles”, dijo José Ortiz, de 66 años, quien descansaba en una silla de campo en el jardín del Parque Salazar del Este de Los Ángeles.

Ortiz, de 66 años, originario de Guanajuato, y sus amigos Jorge Cuellar (84), de la ciudad de México; Paz Canales (59), de Durango y Antonio González (80), de Xochimilco, Estado de México llegan al parque desde temprano y se retiran a sus hogares hasta que ha pasado la ola de calor, aproximadamente a las 7:00 p.m.

Ellos dicen que, para mitigar el calor, esperan a que abran el centro comunitario y les permitan pasar al interior a refrescarse.

“Mientras no abran no podemos hacer nada; nadie puede entrar”, dijo uno de ellos a La Opinión, que pidió no ser identificado. “Ahora andan con el rumor de que este ya no será un centro de enfriamiento”.

Si bien en el centro de Los Ángeles se registró una temperatura de 90 grados al mediodía del martes, en Pasadena el termómetro marcó los100 grados, igual que en Riverside.

En Chatsworth el mercurio 104 grados, 106 en Saugus, y 115 en Palm Springs, lo que augura un verano peligroso para la salud de los ancianos.

Para evitar un “golpe de calor”, el doctor Ilan Shapiro, director de Educación para la Salud y Bienestar de una clínica de salud en AltaMed recomendó la prevención como la mejor medida de protección.

“Todos tenemos que asegurar que tomamos suficiente agua para evitar una deshidratación, hay que usar ropa holgada y estar en un lugar donde la temperatura es estable, además de evitar actividades al aire libre”, aconsejó.

El cuadro médico de un golpe de calor se produce cuando la temperatura corporal se eleva por encima de los 39.4 grados Celsius o 102.9 Fahrenheit.“Hay sudoración rápida, se acelera el ritmo cardiaco y la temperatura es tan alta que las células no funcionan“, explicó el doctor Shapiro. “Si no son tratados a tiempo, pueden acarrear diversos daños al organismo, y en los casos más extremos, la muerte.

Mientras convivían y jugaban cartas en el área del jardín del Parque Salazar del Este de Los Ángeles, decenas de hombres y mujeres de la tercera edad esperaban con ansias que abrieran las puertas del centro de atención, poder huir del calor y refrescarse en el interior con el aire acondicionado.

“Tengo casi 30 ñ viniendo a este parque de recreación para nosotros”, dijo Jorge Cuellar, quien tiene 84 años.

La necesidad de salir de casa

En dirección a un supermercado por la calle Soto y Primera, en Boyle Heights, pero sin ninguna protección, la señora Porfiria Aguilar, de 76 años, expresó que a ella el calor no le afecta “para nada”.

“Por las noches también me cobijo y no pasa nada”, dijo la señora nacida en Cuernavaca, Morelos. “Lo que me molesta es el dolor de cabeza que me da seguido, después que me pusieron la segunda vacuna [contra el coronavirus]… Yo antes no sufría de nada”.

Por esa misma calle, Cecilia Rodríguez cubría con su sombrilla a su hijo Randy García, de 14 años. Ellos iban a entregar unos libros a una biblioteca.

“Yo me pongo aceite en las manos para que no se me queme la piel, pues sufro de alergia”, dijo la mujer nacida en Aguascalientes, México.

Agregó que en su casa no tiene aire acondicionado, ni tampoco enciende el ventilador porque están pasando por una crisis económica.

“Lo que hago es abrir las ventanas para que entre aire fresco; no puedo darme el lujo de prender el ventilador, porque después viene el problema con el bill [factura] de luz demasiado caro”.

Marilyn Jiménez, portavoz regional de la Cruz Roja Americana en Los Ángeles, dijo a La Opinión que algunas personas están en mayor riesgo de desarrollar una enfermedad relacionada con el calor.

“Estas incluyen los adultos de 65 años y más, aquellas personas con condiciones médicas crónicas, personas que trabajan al aire libre, bebés y niños y los atletas”, expresó.

“Algunos pueden tomar medicamentos que hacen que los efectos del calor extremo sean peores; las personas con enfermedades cardíacas, mala circulación sanguínea, obesidad y enfermedad mental tienen riesgo de enfermarse cuando las temperaturas aumentan”.

La guatemalteca Miriam Godoy, de 52 años, opinó que para los que andan a pie, evitar el calor es un poco difícil.

“La única ventaja es que cuando viajamos en el bus [autobús] hay aire acondicionado, pero cuando uno se baja y tiene que esperar a que llegue otro, ahí sí que hay aguatarse el calorón”.

Abren centros de enfriamiento en LA

Con altas temperaturas pronosticadas por encima de los 90 grados esta semana, el Departamento de Recreación y Parques de Los Ángeles abrió cinco centros de enfriamiento alrededor de la ciudad.

Los centros de enfriamiento estarán abiertos hasta el domingo, desde el mediodía hasta las 10 p.m. en las siguientes ubicaciones:

Centro para personas mayores de Canoga Park, 7326 Jordan Ave .

Centro de Adultos Mayores de Highland Park, 6152 Figueroa St.

Centro para adultos Sherman Oaks East Valley, 5056 Van Nuys Blvd .

Centro de actividades deportivas del sur de Los Ángeles, 7020 Figueroa St.

Centro de recreación Van Nuys, 14301 Vanowen St.

Consejos de seguridad