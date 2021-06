CEO del banco Morgan Stanley exige a sus trabajadores trabajo presencial si quieren tener un sueldo neoyorkino

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En algunos países y en algunas ciudades las vida comienza a volver a la normalidad, luego de un inestable año de pandemia, por ello James Gorman el consejero delegado de Morgan Stanley dejó claras sus expectativas sobre el pronto regreso de sus empleados a las oficinas de la entidad bancaria.

Gorman aseveró que con la vuelta a la normalidad, si sus empleados podían salir a la calle, ir a restaurantes y viajar, entonces pueden volver a las oficinas. Y eso es lo que él espera, por lo menos que sea posible al final del verano.

“El Día del Trabajo, estaré muy decepcionado si la gente no ha vuelto a la oficina y tendremos un tipo diferente de conversación”, aseveró.

Aunque a los empleados de Morgan Stanley no se les ha ordenado formalmente regresar a las oficinas, sus directivos han remarcado la importancia de estar presentes en las oficinas, sobre todo para el personal más joven que tiene tanto que aprender en el lugar de trabajo más que haciéndolo a distancia.

Sin embargo, el directivo bancario ha admitido que sí se pudo operar con más flexibilidad durante la pandemia pero no pareciera estar dispuesto a permitir que los empleados continúen trabajando desde casa.

En el mismo sentido, se expresó el CEO de Goldman Sachs, David Solomon, quien desde el mes de marzo ya calificaba el trabajo remoto como “aberrado”. En un oficio que se basa en el aprendizaje, la innovación y la colaboración trabajar solo desde casa no tiene ningún sentido.

Solomon espera que sus empleados estén de lleno en las oficinas antes de que termine el verano. Esa “nueva normalidad” que llaman muchos al trabajo remoto, en realidad es más estrés para el empleado pues muchos de estos deben trabajar en casa con sus hijos. Esto les da una doble preocupación, y es saber que su competencia son personas más jóvenes o sin hijos.

Entretanto, otras firmas han hablado de mantener la flexibilización para el espacio laboral, incluso muchos piensan usar el llamado método híbrido: una parte en casa y otra del horario en la oficina.

Mientras que JP Morgan Chase, de las entidades financieras más grandes de Estados Unidos, ya envió mensaje a sus empleados para que vayan preparando la vuelta al trabajo, aunque van a tomar medidas para que las sedes sean ocupadas solo en un 50%, por lo menos en la sede de Nueva York.

Bank of América, aunque anunció que se está preparando para el regreso al trabajo presencial, no va a hacerlo sino de manera evolutiva y no todos los empleados de una vez.

Otras empresas se mantienen en la discusión sobre mantener o no el tele-trabajo, Google, Apple y Facebook han estado argumentando en los últimos meses al respecto. Mientras otras firmas ya han anunciado que van a mantener el esquema de trabajo remoto.

Pero se debe destacar que estudios demuestran que el trabajo desde casa, aunque signifiquen más horas de trabajo, es propenso a que la productividad del empleado baje. Así lo aseguró un estudio titulado “Work from home & productivity: evidence from personnel & analytics data on IT professionals”, debido a la falta de un lugar estructurado y físico y al tiempo (de más) que posiblemente se desperdicia en reuniones para definir responsabilidades.

**