Octagonal Concacaf: así se disputará la última fase de las Eliminatorias a Catar 2022

Desde el Mundial de Francia 1998, hasta Rusia 2018 en Concacaf, se disputaba un hexagonal final para dirimir los clasificados al Mundial, pero la pandemia retrasó los calendarios y el ente federativo decidió que lo ideal era cambiar el formato a un Octagonal.

Ya estaban clasificados México, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras y Jamaica. Solo faltaban tres invitados la todos contra todos y este martes se definieron. Esas selecciones son las de Panamá, Canadá y El Salvador.

Los panameños dejaron en el camino a Curazao por global de 2-1 y quieren volver a entonar el himno en el Mundial, tal como ocurrió en Rusia 2018. Canadá eliminó a la selección de Haiti con global de 3-0, incluido el insólito autogol de Duverger que le dio la vuelta al mundo.

El Salvador superó con tranquilidad a San Cristobal y Nieves con marcador acumulado de 6-0 y selló su boleto al octogonal. Quieren asistir a su tercera copa del mundo. Ganaron 2-0 la vuelta con tantos de Joshua Pérez y Gerson Mayén.

El calendario del octagonal final

Se disputarán 14 jornadas con los ocho equipos que clasificaron con partidos de ida y vuelta, con alternancia de localías, tal como ocurre en Conmebol. Clasificarán tres países de forma directa a Catar 2022 y el cuarto lugar se disputará el repechaje mundialista.

Las sedes y los horarios de cada partido se irán conociendo más adelante.

