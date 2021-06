Raúl de Molina dice que el público le agradece que comparta sus viajes porque aprenden

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

No es secreto que además de un buen plato de comida, lo que más ama Raúl de Molina es viajar… Su últimas vacaciones fueron en África y, por supuesto, compartió las vivencias junto a su esposa en las redes sociales.

Lo que no imaginábamos es que, según el presentador y ex paparazzi, el público le agradece que comparta sus viajes porque aprenden. Sí, el propio De Molina lo dijo esta tarde en ‘El Gordo y la Flaca’, mientras le reclamaba a la productora ejecutiva del show, Mariela Cardona que no le dejara mostrar de nuevo todo lo que vivió.

“La gente me dice que están aburridos de Chiquis, Gabriel Soto, que quieren ver algo diferente como mis viajes“, dijo Raúl quien aseguró además, que mostrar algo de imágenes el lunes en su regreso no fue suficiente.

Lili, comenzó a burlarse de su compañero, pero este insistió y aseguró que el público le escribe y le agradece que comparta sus viajes porque a través de sus imágenes aprenden de diferentes países y culturas.

Nos tomamos la tarea de revisar en los mensajes de las fotos que compartió en su cuenta de Instagram, y descubrimos que, aunque para muchos cueste creerlo, es verdad. La gente le agradece y hasta le piden que, como él dijo, en vez de hablar de Chiquis, Gabriel Soto y más famosos, se haga un ‘El Gordo y la Flaca’ especial sobre sus viajes.

A continuación algunos de los mensajes en su cuenta de Instagra:

lntte: “Sería bueno un programa de gordo y flaca mostrando todos los lugares que visitaste. Ya Chiquis…Gabriel Soto… Marjorie…etc….cansan. @rauldemolina @elgordoylaflaca”.

hildarosasguyon:”Gracias Raúl ,por poder viajar un poco contigo ,y Tú esposa que lindos lugares Pásenla bien 👏❤️”.

__thaniagarcia: “Raúl gracias por subir fotos, cuánta belleza!!!”.

elbaburnette: “🙌🙌👏👏🔥🔥Gracias Raul y Mily por compartir tanta paz gorgeous views 🇵🇷♥️♥️”.

maribelzamanillo: “Que Hermosura😍 De paisajes, es un Paraiso😍Gracias Raul, por compartir ese Paraiso con nosotros en Vivo❤🌹🥰🙏”.

eddychary: “Muchas gracias x compartir lugares tan hermosos ! Disfruten mucho!”.

Sin embargo, mientras todo parece ser armonía y felicidad en los mensajes que los seguidores dejan en sus fotos, llamativamente pasa todo lo contrario en los que el público de ‘El Gordo y la Flaca’, dejan en la cuenta de Instagram del show.

Una prueba es todo lo que escribieron en el video del su regreso este lunes en donde cuestionaron desde por qué no se quedó en África, hasta a quien le importa su viaje, ¿será que ellos no quieren aprender? Mira lo que dicen.

zenaidamola: “Que pena y no se quedo en Africa ?”

franklinq_e: “Lo verán dejado en Africa”.

eltrogon: “Ahora el Molina hablar basura de su viaje”.

zegalu: “Ay no regreso por que no se quedo el gordo en Africa. ya no pega tan mal educado interrumpe y no deja hablar”.

Dicen que para gustos los sabores y colores, así que habrá quienes quieran aprender y los que miran un show de entretenimiento para saber de farándula y de sus famosos y no de viajes.