Agenda de eventos: diversión para toda la familia

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Cuentos y canciones Honorio Robledo, autor de cuentos infantiles, músico jaranero, pintor y creador de tiras cómicas, presenta Cantares y contares, un evento de música, lectura de cuentos y relatos de leyendas de Veracruz. Tendrá lugar en la New Art Gallery (3129 Montellano Ave., Hacienda Heights). Viernes 6 pm. Entrada gratuita. Informes (626) 792-8817. Y el sábado 26 de junio se presentará el mismo programa en la Art Space HP Gallery (3382 Florence Ave., Huntington Park) 4 pm. Gratis. Informes (323) 749-6516. y artspacehp.com.

Reabre salón de gemas y minerales

Dos de los espacios más fascinantes del American Museum of National History (200 Central Park West, Nueva York), los Halls of Gems and Minerals, por fin abrieron sus puertas al público luego de una renovación a gran escala. Su apertura estaba programada para el año pasado, pero tuvo que posponerse debido a la pandemia.

Estas salas despliegan 5 mil gemas y minerales de 95 países en una superficie de 11 mil pies cuadrados. Entre lo más sobresaliente de la colección están el zafiro estrella de India de 563 quilates, la esmeralda Patricia de 563 quilates y la “Subway Garnet” de nueve libras, una roca que fue descubierta bajo la calle 35th de Manhattan en 1885. Además de las exhibiciones permanentes, el museo incluye un pequeño espacio, la Melissa and Keith Meister Gallery, en donde se rotarán exposiciones temporales. La muestra de inauguración es “Beautiful Creatures”, que presenta joyería histórica inspirada en animales. Abierto de miércoles a domingo 10 am a 5:30 pm. Boletos $13 a $23; se tienen que comprar por adelantado. Informes (212) 769-5100 y amnh.org.

Cézanne en el MoMA

Es raro tener un vistazo en el libro de bocetos de un artista, y más raro ver que esa práctica llegue a convertirse en una obra maestra. Es lo que sucede con Cézanne Drawing, la exhibición que actualmente se puede admirar en el Museum of Modern Art (11 W. 53rd St., Nueva York).

El pintor francés (1839–1906), cuyo nombre completo era Paul Cézanne, produjo algunos de sus trabajos más radicales y originales en papel. Esta exhibición reúne más de 250 piezas, que raramente se exponen, hechos a lápiz y con acuarelas que abarcan toda la carrera del artista. Se muestran junto con pinturas clave que revelan cómo los dibujos formaron la visión transformadora moderna de Cézanne. Disponible hasta el 25 de septiembre. Abierto todos los días de 10:30 am a 5:30 pm; sábados hasta las 7 pm. Boletos $14 a $25; gratis menores de 16 años. Las entradas de tienen que comprar por adelantado. Informes moma.org.

Nuevo en el California Science Center Esta semana da comienzo Life! Beginnings, la nueva exhibición en el California Science Center (700 Exposition Park Dr., Los Angeles) que muestra a los visitantes las formas en las que los humanos y todas las criaturas vivientes se reproducen, desarrollan y pasan sus genes para traer nueva vida al mundo.

Se trata de una muestra visualmente inmersiva que se puede tocar, y cuya primera fase es una reimaginación de la galería World of Life del centro, que por más de veinte años ha mostrado las formas en las que todas las criaturas vivientes son más parecidas de lo que se piensa. Mientras que mucha de la biología de esta galería ha superado el paso del tiempo, recientes descubrimientos científicos han inspirado al centro a revisar esta exhibición, y Life! Beginnings es el primer paso para construir una nueva galería que muestre cómo sobreviven y prosperan otros organismos vivientes en el planeta. A partir del viernes. Abierto todos los días 10 am a 5 pm. Entrada gratis. Informes californiasciencecenter.org.

Regresa desfile

El Rodeo Drive Concours d’Elegance es un desfile que se ha vuelto una tradición en el Día del Padre. Se ha realizado por más de 25 años en el sur de California y este año regresa justo para celebrar a los papás en su día. En esta ocasión los asistentes estarán distanciados para disfrutar a los cincuenta autos de lujo que participarán en el recorrido. Muchos de estos autos son muy poco comunes y se desplegarán por las calles de Beverly Hills.

Entre los autos que participan hay Lamborghinis, Bugattis, Ferraris, McLarens y Bentleys. Se verán desfilar un Ferrari 250 GTO de 1962, un Maserati Typo 61 Birdcage de 1960; un Dual Ghia Convertible de 1957 y un Lancia Stratos Zero de 1970. La colección también incluye autos previos a las guerras mundiales, como un Auburn Boattail Speedster Custom de 1936 y un Packard Dual Cowl Phaeton de Dietrich de 1935. Habrá carros ganadores de carreras, lowriders, autos de películas de Hollywood y futuristas. Algunos conductores y pasajeros serán celebridades. Gratis. Domingo 10 a 11 am. Recorrerá calles de Beverly Hills. Detalles rodeodrive-bh.com.

Celebración por la libertad

El Segerstrom Center for the Arts, en colaboración con el Institute of Black Intellectual Innovation de la California State University, Fullerton, realizará su primer celebración Juneteenth, Freedom in Full Bloom, que tendrá lugar en la George Argyros Plaza (600 Town Center Dr., Costa Mesa). El evento incluye actividades interactivas y presentaciones artísticas para celebrar la resiliencia y la innovación afroamericana, incluyendo la lectura de poesía, un taller de jardinería, música y vendedores.

Esta fecha, que conmemora la libertad de las personas negras de la esclavitud, es una oportunidad para comprender de una mejor manera el impacto de la esclavitud en Estados Unidos. Las actividades en la plaza Argyros fueron curadas por la doctora Natalie Graham, directora del Instituto of de innovación intelectual negra de la CSUF. Sábado 3 a 7 pm. Boletos $10 por grupo; caben hasta seis personas en cada grupo. Informes (714) 556-2787 y scfta.org.

Óscar D’León en concierto

La situación de salud sigue mejorando en California, y eso ha dado como resultado la casi eliminación de la mascarilla en lugares cerrados a partir de esta semana. Es por eso que Óscar D’León será uno de los primeros cantantes de salsa en presentarse en persona en un local del sur de California. El intérprete venezolano actuará en el Giggles Night Club

(215 N Brand Blvd., Glendale), en donde ofrecerá un solo concierto para presentar lo más nuevo y también lo clásico de su repertorio, como “Llorarás”, “Detalles”, “Qué bueno baila usted”, “Yo quisiera” y “Frenesí”. Viernes 9 pm. Boletos $80 a $100. Informes clubgigglesla.com.