Balean de muerte a mujer de 60 años que llegaba a un gimnasio en Houston; la querían robar

HOUSTON – La Policía de Houston ha señalado que la ciudad atraviesa una ola de violencia y este jueves por la madrugada cobró una vida más.

La Policía reportó que una mujer que entraba a un gimnasio en el sureste de la ciudad fue atacada.

La mujer anglosajona se bajó de su vehículo y se dirigió a la puerta del gimnasio Life Fit Personal Fitness Studio a eso de las 5 a.m., ubicado en la cuadra 10500 de la calle Fuqua, cuando fue abordada por un hombre que se bajó de una camioneta en la que lo acompañaban dos personas más.

El hombre amenazó a la mujer y tras un intercambio de palabras el sospechoso sacó una pistola.

La mujer intentó correr, pero el atacante le disparó una vez por la espalda.

La víctima cayó al piso y aunque testigos en la escena quisieron prestarle primeros auxilios la mujer falleció en la escena.

Clear Lake officers are on a shooting at 10500 Fuqua St. One patient was found deceased upon officers arrival. #hounews CC9

