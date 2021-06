Hispana baleada en el tiroteo masivo de Austin podría quedar paralizada; es madre de cinco niños

AUSTIN – La familia de una hispana que fue herida gravemente en el tiroteo masivo que ocurrió este sábado por la madrugada en Austin compartió que la víctima podría quedar paralizada.

Una persona murió y otras 13 resultaron heridas en el incidente que ocurrió en la zona de entretenimiento conocida popularmente como Sixth Street. Dos sospechosos han sido arrestados en conexión con el tiroteo, incluyendo un joven de 17 años del área de Killeen, Texas.

Familiares de Jessica Ramírez han comenzado una cuenta de GoFundMe para ayudar a pagar los costos médicos. Ramírez, de 34 años, se encontraba en Austin celebrando su cumpleaños en uno de los clubes de la concurrida zona del centro.

Jessica Ramirez, a mother with five children, was out celebrating her 34th birthday when she was shot in the right lung and spine. Her family is trying to raise funds to help cover medical expenses. https://t.co/li77jOdOm9

