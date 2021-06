Bárbara de Regil admite ‘error’ en su proteína ‘Loving It’ y envía contundente mensaje

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Bárbara de Regil se ha visto envuelta en la polémica desde hace unos días por lo que ha tomado sus redes sociales oficiales, para hacerle frente al nutriólogo Aries Terrón quien usó sus propias redes para denunciar ‘fraude y hostigamiento’ provocando hasta la suspensión por algunas horas de la cuenta oficial de la proteína “Loving It”.

La actriz mexicana protagonista de la serie “Rosario Tijeras” y que se ha convertido en toda una influencer en Instagram donde comparte tips de nutricion y rutinas de ejercicio al igual que brinda motivación para sus millones de seguidores, se ha visto envuelta en el escándalo recientemente por lo que ha decidido poner fin a tantos rumores y enfrentar las críticas de frente.

Luego de que el nutriólogo denunciara que el producto proteico que la empresaria tiene a la venta llamado “Loving It” fue sometido a un análisis de laboratorio y los resultados fueron que no cumplia con lo que marcaba el etiquetado, fue que se dio inicio a esta escandalosa situación que ha ido escalando cada vez más, al punto de que han sido tantos los usuarios de las redes que denunciaron ‘fraude’ en el perfil del producto que por unas horas la cuenta fue suspendida.

En un reciente video que la propia actriz ha publicado en su cuenta oficial de Instagram se dirige hacia todos sus seguidores, pero de igual forma le envía un contundente mensaje al medico Terrón.

Empezó su mensaje reflexionando un poco sobre los inicios de su proyecto, y ante la sorpresa de los fans acepta que sí hubo algunos errores en el etiquetado del producto, “Aceptó que en un inicio tuvimos un error de etiquetado que tú hiciste notar y te lo agradezco“, dijo dirigiéndose al nutriólogo Aries Terrón.

De igual forma le hizo notar que a partir de las publicaciones en las redes donde criticaba fuertemente su producto, ella y toda su familia empezaron a recibir intimidaciones de todo tipo.

“Hoy me siento apaleada por ti y por todos los que se dejaron llevar por tu desinformación. Vivo con miedo, me amenazan que me van a violar, que me van a matar. Que van a violar a mi hija y que la van a matar también y por supuesto que voy a meter mis denuncias y no en contra de ti Aries, sino de todas las personas que vulneran a una mujer como lo hiciste tú” continuó expresando.

De Regil señaló que Aries Terrón lo único que busca es fama y la ha obtenido, “Tú, que por el simple hecho de que soy una mujer y soy actriz, diste por hecho que mi producto sería malo y que yo era una pendej*. Pero, ¿sabes qué Aries? Te perdono, te libero y te entiendo, ¿querías fama? Ya la tienes, me imagino que eso era a lo que aspirabas. Todo por hacerte famoso, ¿qué importan los demás?“,

Antes de dar por terminado su revelador video, aprovecho para retomar otro polémica en la que se vio envuelta junto a un grupo de influencers mexicanos que rompieron la veda electoral de las recientes elecciones y fueron señalados en redes.

“Me gustó la idea de apoyar a las mujeres violentadas y, díganme pendej*, inculta por no saber de la veda electoral, pero me gustó la causa y la apoyé”, finalizó.