Black Widow: 10 claves que nos contaron Scarlett Johansson y Florence Pugh sobre el film de Marvel

Antes de la pandemia, en septiembre de 2019, LA OPINIÓN tuvo la oportunidad de visitar el rodaje de “Black Widow”, la próxima película de Marvel protagonizada por Scarlett Johansson y Florence Pugh. Hablamos con ambas actrices, que nos dieron algunas claves de la historia de Natasha Romanoff, que fue entregada a la KGB nada más nacer para convertirse en una implacable agente soviética, mucho antes de ser conocida como la “viuda negra”.

1. Veremos a una Natasha Romanoff diferente, menos “sexualizada”

Johansson no quería volver a mostrar a una Black Widow sex-symbol: “Voy a cumplir 35 años y soy madre. Han pasado 10 años. Tengo una visión diferente, más evolucionada, sobre mí misma como mujer. Estoy en un lugar diferente en mi vida. Me siento más compasiva hacia mí como mujer, quizá no lo suficiente, pero más que antes. Me acepto más. Y eso tiene que ver con el alejamiento de este personaje de la hipersexualización. Si ves Iron Man 2, aunque era muy divertida y tenía grandes momentos, ¡el personaje estaba tan sexualizado! Como si fuera un pedazo de carne, una posesión o algo similar. Como un piece of ass, realmente. Creo que incluso Tony se refiere a ella de ese modo, jajaja”.

2. Práctica, pragmática y compasiva

Romanoff también será “compasiva”, según Johansson: “En Iron Man 2 o Avengers no veíamos su amabilidad, pero creo que es una persona muy compasiva. Y esa compasión es lo que dirige sus decisiones. También es práctica y pragmática, pero eso no tiene por qué ser contradictorio con ser compasiva. Y ésa parte de ella que más me toca”.

3. “Mejor tarde que nunca”

Aunque una película sobre “Black Widow” lleva en desarrollo desde 2004, el film hubiera sido muy diferente hace 10 años. “Era un momento más gris. Mucha gente me pregunta por qué hemos tardado tanto en hacerla, pero estoy muy agradecida de que sea ahora, porque podemos hacer una película sobre cosas reales. Las audiencias quieren eso. Creo que siempre lo han querido, pero el estudio se ha puesto al día ahora. Mejor tarde que nunca”.

4. No es una “historia de origen”

La trama tiene lugar después de “Civil War”: “Parecía un buen momento para empezar. Yo nunca quise hacer una historia sobre el origen, quería que el personaje se moviera hacia adelante, aunque vayamos hacia atrás. Ya lo verán. Natasha siempre ha sido parte de algún operativo. Para bien o para mal, nunca ha tenido que tomar decisiones por sí misma. Ya fuera en Red Room, Shield o los Avengers, siempre tenía una familia, mala o buena. Pero después de Civil War, todo eso desaparece. Por primera vez está sola. Podría desaparecer y ya. No tiene que volver a nada ni a nadie, lo que es una situación terrorífica. De pronto está flotando y se siente como una fugitiva. Eso nos daba una situación muy interesante con la que empezar”, explica Johansson.

5. Los dos personajes principales son dos mujeres fuertes con un pasado en común: Romanoff y Yelena Belova

Ambas fueron entrenadas por la KGB para convertirse en asesinas. Pero el film no trata de una lucha entre ambas, revela Johansson: “La historia de dos mujeres compitiendo una con la otra y tratando de tumbar y destronar a la otra se sentía poco interesante. No era lo que yo quería explorar ni lo que creo que la audiencia quiere ver. Eso se siente pasado de moda y falso”.

6. Yelena Belova, la hermana pequeña

Belova mira a Romanoff como su hermana mayor. Es una relación de familia, explica Pugh: “Yelena es mimada, emocional… exactamente como esperas que sea una hermana menor. Es muy fastidiosa y se burla de todo lo que hace Natasha, pero en el fondo tienen una relación única y fuerte que las conduce durante toda la película”.

7. La relación entre Romanoff y Belova es complicada

“Está basada en una experiencia y conocimiento compartido. Y eso trae sentimientos complicados, no todos buenos, pero sí muy reales y viscerales. Es una relación muy especial que tocará mucho a la audiencia. Siento mucha empatía por esa relación y por el trauma generado por su oscura historia compartida. Hay mucha sangre entre ellas, pero es una relación de hermanas”, explica Johansson.

8. Acción desde el primer día

La película, por supuesta, está llena de escenas de acción y peleas. Ambas actrices gustan de hacer sus propios stunts en la medida de lo posible. “Nada más lograr el trabajo, me metí a entrenar para aprender kickboxing con los mejores entrenadores que hay”, asegura Pugh.

En su primer día de rodaje, Pugh tenía una escena de lucha con Johansson. “Llego y lo primero que tengo que hacer es empujar a Scarlett Johansson contra la encimera de una cocina. Nunca había trabajado con ella y nos habíamos conocido sólo una semana antes. Así que fue tipo: ‘Hola, voy a darte una paliza ahora’, jaja”.

9. Conoceremos a los padres de Natasha Romanoff

… Bueno, al menos a una figura paterna y otra materna. “Están un poco locos, chiflados, gritan… es esta familia rusa, pero con mucho amor un por el otro”. Los personajes son Alexei “Red Guardian” -el Capitán América soviético- y Melina, una científica muy cercana a la Red Room donde se recluta y entrena a las Black Widows.

10. Un oscuro drama de fondo

“Esta película trata de mujeres que han sido abusadas”, explica Pugh. “Ya sea por el sistema o por abusos físicos, todas han estado atrapadas. El film trata de cómo se dan cuenta de todo lo que les ha sido arrebatado”.

