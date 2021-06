Emiten avisos de tormenta tropical para los estados de la costa del Golfo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

MIAMI – El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos emitió este jueves un aviso de tormenta tropical para la costa del golfo de México, desde Louisiana hasta la frontera entre Alabama y Florida, ante la inminente formación de este fenómeno meteorológico en las próximas horas.

“Se espera que el potencial ciclón tropical sobre el suroeste del Golfo de México traiga fuertes lluvias y cause inundaciones en la costa norte” del Golfo de México, indicó en un boletín el NHC, con sede en Miami.

Potential Tropical Cyclone #Three Advisory 1A: Potential Tropical Cyclone Moving Northward Over the Southwestern Gulf of Mexico. Expected to Bring Heavy Rainfall and Flooding to the Northern Gulf Coast. https://t.co/VqHn0u1vgc — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 17, 2021

Independientemente de la trayectoria exacta o la fuerza de este sistema, se pronostica que las fuertes lluvias a lo largo de la costa norte del Golfo comiencen el viernes y se extiendan a partes del sur profundo este fin de semana. Esto incluye partes ya empapadas de Louisiana y la parte baja del valle del Mississippi.

El sistema se encuentra a 765 kilómetros (475 millas) de la ciudad de Morgan City (Louisiana), presenta vientos máximos sostenidos de 45 km/h (30 millas por hora) y se desplaza hacia el norte con una velocidad de traslación de 15 km/h (9 millas por hora).

Se espera que la perturbación meteorológica se fortalezca en las próximas horas.

Por ahora, el Centro Nacional de Huracanes llama a este sistema un ciclón tropical potencial. El NHC utiliza esta designación para advertir a los residentes a lo largo de la costa de que son posibles vientos de al menos 40 mph en los próximos dos días.

El aviso de tormenta tropical (condiciones de tormenta en 36 horas) incluye los lagos Pontchartrain y Maurepas y el área metropolitana de Nueva Orleans.

Here are the 4 PM CDT Key Messages for Potential Tropical Cyclone #Three https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/Cm2KFVvcBE — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 17, 2021

Según un probable patrón de trayectoria, el sistema “se aproximará a la costa norte-central del Golfo el viernes por la tarde o madrugada del sábado”, para moverse luego hacia el sureste de Estados Unidos después de tocar tierra.

Potential tropical cyclone advisories for this system will likely be initiated at 4 PM CDT. Heavy rainfall will likely be the most significant hazard, reaching the northern Gulf coast beginning on Friday. — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 17, 2021

La perturbación se mostraba este jueves mejor organizada en el suroeste del Golfo y la probabilidad de formación de una depresión o tormenta en 48 horas es del 90 %.

La noche del martes, la segunda tormenta de este año, Bill, se debilitó hasta convertirse en un sistema “extratropical”, mientras se desplazaba por aguas frías del Atlántico Norte.

El pasado 1 de junio comenzó de forma oficial en la cuenca atlántica la temporada de huracanes de este año, que se prevé tenga una actividad por encima de lo normal, pero sin llegar al extremo de la de 2020.

Antes, en mayo, se formó al noreste de Bermudas Ana, que a los pocos días se disipó sobre mar abierto.

La temporada ciclónica de 2020 tuvo en jaque, en medio de la pandemia de la covid-19, a las islas del Caribe y las costas de Centroamérica, México y Estados Unidos con un número récord de 30 tormentas con nombre.

Según el NHC, hasta el 30 de noviembre se espera un promedio de 14 tormentas con nombre, de las cuales 7 llegarán a ser huracanes y 3 de ellos grandes huracanes.

Con información de EFE, NHC y weather.com