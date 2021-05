NOAA pronostica que la nueva temporada de huracanes será muy activa para Estados Unidos

Estados Unidos podría tener otra temporada activa de huracanes en los próximos meses.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica publicó el jueves su pronóstico para la temporada de huracanes en el Atlántico 2021, prediciendo un 60% de probabilidad de un número superior a lo normal de tormentas con nombre.

La perspectiva de la NOAA dice que hay una probabilidad de 13 a 20 tormentas con nombre con vientos sostenidos de al menos 39 mph. Y añade que es probable que de 6 a 10 de ellos se conviertan en huracanes, y de 3 a 5 pueden convertirse en huracanes importantes de Categoría 3 o superior.

Los meteorólogos predicen un 60% de probabilidad de una temporada por encima de lo normal, un 30% de probabilidad de una temporada casi normal y un 10% de probabilidad de una temporada por debajo de lo normal. Sin embargo, los expertos no anticipan el nivel histórico de actividad de tormentas visto en 2020.

Esos números oscilan por encima de las cifras “normales” recientemente ajustadas de 14 tormentas con nombre, siete huracanes y tres huracanes importantes en una temporada típica. La NOAA elevó su evaluación del número “normal” de tormentas debido al aumento significativo de la actividad en las últimas décadas, frente al nivel anterior de 12 tormentas con nombre, seis huracanes y tres huracanes importantes.

NOAA proporciona estos rangos con un 70% de confianza en la certeza del pronóstico.

La temporada de huracanes en el Atlántico se extiende desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre.

“Ahora es el momento de que las comunidades a lo largo de la costa y del interior se preparen para los peligros que pueden traer los huracanes”, dijo la secretaria de Comercio, Gina Raimondo. “Los expertos de la NOAA están preparados para entregar alertas tempranas y pronósticos que salvan vidas a las comunidades, lo que también ayudará a minimizar los impactos económicos de las tormentas“.

NOAA también dio a conocer los nombres asignados a las tormentas por la Organización Meteorológica Mundial:

