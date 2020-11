La temporada de huracanes del Atlántico 2020 alcanza el primer lugar en cantidad de ciclones

Con menos de un mes para terminar la temporada de huracanes del Atlántico, la formación de la tormenta subtropical Theta el 10 de noviembre sobre el noreste del Océano Atlántico hizo que la temporada 2020 fuera la más activa registrada.

Theta, la tormenta con nombre número 29 de la temporada atlántica, rompe el récord de la mayor cantidad de tormentas tropicales / subtropicales en un solo año, desde que hay registros.

[BREAKING] Overnight, the 2020 Atlantic Hurricane Season has broken an all time record. Subtropical Storm #Theta has formed in the Central Atlantic making it the 29th named storm of the season. This breaks the old record set in 2005 with 28 named storms. Up next, Iota? pic.twitter.com/m18P20aPfd

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) November 10, 2020