Matan a una persona y hieren a otras 12 en una serie de tiroteos en Arizona

Una serie de tiroteos ocurridos en el área metropolitana de Phoenix, en Arizona dejaron al menos cuatro personas con lesiones por balas y una de ellas resultó muerta, cuando un hombre realizó varios tiroteos en los suburbios al noroeste de Phoenix el jueves, dijo la policía.

Otras nueve personas resultaron heridas por metralla y escombros, dijo en una conferencia de prensa el sargento Brandon Sheffert, del Departamento de Policía de Peoria. “Tenemos un total de ocho incidentes hasta ahora”.

La policía detuvo al sospechoso en la ciudad de Surprise, después de que su vehículo fuera descubierto por un bombero, dijo Sheffert.

Los tiroteos sucedieron en Glendale, Peoria y Surprise, tres ciudades al noroeste de Phoenix, en una región conocida como West Valley.

Los tiroteos ocurrieron durante más de una hora, dijo Sheffert. El sargento dijo que un bombero vio el vehículo del sospechoso.

El presunto pistolero no se resistió al arresto, dijo la policía, y supuestamente se encontró un arma en su vehículo.

WEST VALLEY SHOOTING SPREE: Man in custody after allegedly shooting people at random. 13 people are hurt, 4 were shot and a person is dead. #azfamily MORE: https://t.co/QdAAz4VRbh pic.twitter.com/sEHGA1Y8mR

