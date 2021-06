Turba linchó a un latino en Utah por sospechar que golpeó a su novia

DENVER, Colorado – El Departamento de Policía Unificado del Condado Salt Lake, en Utah, continúa este jueves buscando a por lo menos seis personas que, como parte de una muchedumbre, supuestamente mataron a golpes a un latino luego de escuchar que el hombre había golpeado a su novia embarazada.

El incidente ocurrió después del medio día del pasado lunes en la localidad de Magna, al oeste de Salt Lake City, cuando la multitud, descripta por las autoridades como “un grupo de juveniles”, rodeó a Fred Valdamar Ortiz, de 41 años, en un callejón detrás de una tienda y lo golpearon.

UPDATE: Arrest reports released this morning say accusations of domestic violence led a mob to chase down and beat a man to death in alley behind a Magna grocery store. https://t.co/3KNOIJRmDp @KUTV2News @UPDSL

— Jeremy Harris (@JeremyHarrisTV) June 15, 2021