Victoria’s Secret dejará de lado a “los ángeles” y apuesta por el empoderamiento de la mujer en su nueva campaña publicitaria

Las supermodelos y sus alas de Victoria’s Secret serán sustituidas por mujeres que representan el empoderamiento femenino como la estrella del futbol profesional Megan Rapinoe, la esquiadora de estilo libre Eileen Gu, la defensora de la inclusión Paloma Elsesser y la actriz e inversionista en tecnología Priyanka Chopra Jonas. Ellas serán las mujeres que encabezan la nueva campaña de de Victoria’s Secret, VS Collective, para “defender” lo que las mujeres quieren.

“Cuando el mundo estaba cambiando fuimos demasiado lentos para responder”, dijo al New York Times el director ejecutivo de Victoria’s Secret, Martin Waters, afirmando que los ángeles ya no son “culturalmente relevantes”.

“Teníamos que dejar de ser sobre lo que quieren los hombres y ser sobre lo que quieren las mujeres”, dijo Waters durante la entrevista.

La decisión llega en medio de los nuevos directivos de la empresa cuyo consejo de administración estará compuesto casi en su totalidad por mujeres.

We are proud to announce an exciting new partnership platform, #TheVSCollective, designed to shape the future of Victoria’s Secret. @adutakech1 @amandadecadenet @mPinoe @priyankachopra Eileen Gu, Paloma Elsesser, Valentina Sampaio https://t.co/IdYrmLWkPM pic.twitter.com/bd9QMhCz2W

— Victoria's Secret (@VictoriasSecret) June 16, 2021