“Canelo” a su hermano: “Quiero que le des en la madre a Omar Chávez”

Claramente, el duelo entre Julio César Chávez y Héctor “Macho” Camacho Jr. se llevará los reflectores del Estadio Jalisco. No es para menos, será el retiro de “El Gran Campeón Mexicano”. Sin embargo también habrá otro duelo que promete. Un combate que Saúl “Canelo” Álvarez comenzó a calentar: Omar Chávez vs. Ramón “El Inocente Álvarez.

Es una obviedad que la última pelea del “Sr Nocaut” tendrá la mayor relevancia de la noche en el Estadio Jalisco. Sin embargo, el tercer enfrentamiento entre Omar Chávez y Ramón Álvarez está ganando emoción. Desde la previa, la pelea buscará definir de una vez por todas a un ganador, luego de haber dividido las otras dos contiendas.

Before the Big fight Next Weekend these Brothers will fight tonight in the family rivalry Ramon Alvarez vs Omar Chavez rematch pic.twitter.com/FybPs2FqDt

— JCalderonBoxingTalk (@Jcalderonboxing) April 29, 2017