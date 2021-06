Tributo a los Reyes: hora, lugar y dónde podrás ver la última pelea de Julio César Chávez

El Estadio Jalisco albergará la última pelea de exhibición de la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez. Su contrincante será el púgil nacido en New York, Héctor “Macho” Camacho Jr. El “César del Boxeo” compartirá cartelera junto a sus dos hijos en una emotiva noche mexicana.

Dentro del ring se espera que se entregue un gran duelo de exhibición. Esta pelea será algo representativa, pues se recordará la gran victoria que logró el púgil mexicano sobre “Macho” Camacho el 12 de septiembre de 1992.

🔰September 16 Boxing (3/5)🔰

Fight: JC Chavez vs. “Macho” Camacho

Known as: Ultimate Glory

Date: Sep.12, 1992.

Venue: Thomas & Mack Center

Sept. 16 has become a holiday for boxing and we are celebrating it with the beautiful “Mayan Belt II” this time around#WBC #MayanBelt pic.twitter.com/qWoVXgn935

