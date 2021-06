Julio César Chávez pondrá en riesgo su vida: “Con un mal golpe me puede venir un derrame cerebral”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Julio César Chávez se medirá a Héctor “Macho” Camacho Jr. el próximo 19 de junio en el Estadio Jalisco. Esta será la última vez que el “César del boxeo” subirá al cuadrilátero. Sin embargo, con 58 años de edad, el púgil azteca teme por su estado físico. Chávez asegura que un mal golpe le puede ocasionarle un derrame cerebral.

Previo al combate, el peleador mexicano no escondió su preocupación de cara al evento. Chávez aseguró estar consiente del riesgo que tomó al aceptar la pelea. Sin embargo, el azteca considera que ya no hay vuelta atrás.

“He sentido un poco de temor hacia mi mismo. Sé del peligro que corro, es una exhibición; pero mi nariz, con un mal golpe, me puede venir un derrame cerebral. Debo de tener mucho cuidado. Pero ya la acepté, ya estoy hasta el cuello, ahora debo sacar lo mucho o lo poquito que me queda del ‘Gran campeón Mexicano’”, expresó Chávez en unas declaraciones a TUDN.

No obstante, el púgil azteca considera que esta pelea se convirtió en un enfrentamiento personal. Camacho Jr. ha increpado al mexicano en los días previos al combate. Por esta razón, Chávez siente el deseo de asumir la pelea, sin importar los riesgos que esta pueda acarrear.

“Esta pelea ya se volvió personal, me ha faltado al respeto. Dice que me va a pegar, que va a vengar a su papá. Me empujó, me quiso pegar una cachetada. Esto lo tomé más personal (…) Va a pasar lo que Dios quiera, pero no voy a hacer quedar mal a nadie de los que vayan al Estadio Jalisco, voy a hacer una exhibición del agrado de toda la gente y si tengo que morirme arriba del ring, pues que a toda madre”, sentenció con firmeza.

Cada vez falta menos para que el “sr. Nocaut” se suba al ring una vez más, en el Estadio Jalisco. Esta será la última pelea de exhibición que desarrollará el mexicano, en una cartelera también contará con la presencia de sus hijos Julio César Chávez Jr y Omar Chávez.

🔺Iniciamos la semana de la gran función "Tributo a los Reyes" 👑 donde despediremos de los cuadriláteros al gran campeón @Jcchavez115 🥊🥊.

🗣️¡No te la pierdas!

🎟️🎟️Venta de accesos en Polideportivos Alcalde y Revolución; @Sporelli_ y @boletomovil. pic.twitter.com/nLOUuAhqOD — codejalisco (@codejalisco) June 14, 2021

