El premio de la lotería Powerball de $286 millones de Florida aún no ha sido reclamado

La Lotería de Florida informó que la persona que ganó un premio mayor de $286 millones de dólares en el sorteo del 5 de junio de Powerball aún no se ha presentado.

This could be you! 🤩 The winning $286 million POWERBALL jackpot ticket was sold in Florida at a Jacksonville Circle K and remains unclaimed, so be sure to check your tickets. 👍 pic.twitter.com/72aepAKCZM

