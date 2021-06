‘El que se lleve que se aguante’: Lupillo Rivera manda contundente mensaje a Christian Nodal

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Lupillo Rivera ha provocado tremendo alboroto al mandarle un contundente mensaje a Christian Nodal prometido de la cantante Belinda, luego de que este se burlara por su elección de cubrir un tatuaje inspirado en la mexicana.

Luego de que Nodal fuera cuestionado en una reciente rueda de prensa por su opinión en cuanto a la decisión de Rivera de cubrir el tatuaje que portaba en el brazo, donde se lucía el rostro de su prometida Belinda, este en tono de burla dijo “La gente hace lo que quiera con su puerco, con su cuerpo“, por lo que ahora “El Toro del Corrido” es quien le manda su respuesta.

En el video que fue compartido en su cuenta de Instagram oficial, se le ve a Rivera en su habitación sentado sobre la cama, y es su novia Giselle Soto quien le comenta lo que ha dicho Nodal sobre el, y le pasa el celular para que pueda escuchar sus burlonas declaraciones.

Lupillo Rivera reaccionó de muy buena manera y soltó unas carcajadas ante los comentarios del joven cantante de regional mexicano, pero segundos después le manda un fulminante mensaje que ha provocado todo tipo de reacciones por los usuarios de la red social.

“Ese vato y yo sabemos que yo comí primero en la mesa“, se le escucha expresar dentro de la publicación que al momento acumula 157 mil reproducciones.

Bajo el mismo post aprovecho también para seguir enviando contundentes mensajes “Ahi esta la respuesta…el que se lleve que se aguante“, finalizó.

Por supuesto que las reacciones no han parado de llegar he aquí lo que han expresado algunos usuarios “Lo mataste“, “Los dos me caen bien pero está vez el Lupillo contesto como debía, entiendan, al que está quieto, se le deja quieto”, “Como dicen el que busca encuentra y si quiere que le responda que no hable. El no va a ser el primero ni el último”, escribieron algunos fans del cantante.