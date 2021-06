Le gritan “traidor” al exvicepresidente Mike Pence en un foro republicano

MIAMI – El exvicepresidente estadounidense Mike Pence fue interrumpido este viernes por gritos de “traidor” cuando pronunciaba un discurso en una conferencia de la coalición conservadora Fe y Libertad en Florida, informaron medios locales.

Los gritos fueron proferidos por una mujer que fue sacada de la sala por los agentes de seguridad del evento, según el diario Tampa Bay Times.

Pence gets drowned out by hecklers at the Faith & Freedom Coalition summit, some of whom appear to be chanting "traitor!" pic.twitter.com/pAQxavsK3O

— Andrew Solender (@AndrewSolender) June 18, 2021