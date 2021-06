Video: Acusado de la muerte de su esposa e hija que se representa a sí mismo interrogó a su hijo en el juicio

Durante unos 20 minutos en un tribunal de Tampa el miércoles, un jurado escuchó a un niño de 11 años describir lo que sobrevivió hace tres años: escuchar a su madre cuando recibió el disparo de una escopeta, ver a su hermana apuñalada en la cabeza con un hacha, y luego sentirse empapado en gasolina y que le prendieran fuego, según The Washington Post.

Su padre, Ronnie Oneal III, está acusado de cometer estos delitos y de causar la muerte de su esposa e hija y se representa a sí mismo.

Después del desgarrador testimonio del niño de 11 años a los fiscales, el propio Oneal se levantó para interrogarlo directamente al respecto. En el siguiente video del juicio se puede ver este momento.

“¿Te lastimé la noche de este incidente?” Oneal le preguntó al niño, Ronnie Oneal IV.

“Sí”, respondió el niño. “Me apuñalaste”.

Both sides have rested their case in the Ronnie O'Neal double murder trial – but I wanted to share this part of the trial when the defendant was questioning his 11-year-old son who he's accused of trying to kill. So sad. We will be back for closing arguments Monday morning. @BN9 pic.twitter.com/YdkXvBr9KY

