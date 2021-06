El legendario Anderson Silva se puso como un niño cuando Canelo Álvarez se acercó a felicitarlo en el ring

Anderson Silva es uno de los más grandes en la historia de las artes marciales mixtas, un hombre reconocido mundialmente como peleador de leyenda. Pero el brasileño de 46 años se puso como un niño cuando Saúl “Canelo” Álvarez se acercó a felicitarlo el sábado en el Estadio Jalisco de Guadalajara.

El brasileño acababa de derrotar por decisión a Julio César Chávez Jr., a quien dominó en pleito a 8 rounds, cuando la mayor estrella del boxeo actual se acercó al ring para conocer a Silva y felicitarlo por su gran trayectoria. El rostro de “La Araña” Silva lo decía todo.

Two GOATS🐐🐐🥊👊🏽 @Canelo and @SpiderAnderson embracing after Anderson's victory over JCC JR.

Cuando en la transmisión de “streaming” de la función de despedida a Julio César Chávez entrevistaron a Silva y le preguntaron sobre su charla con “Canelo” el amazónico confesó enorme admiración por el tapatío.

“Canelo es muy caballeroso, muy respetuoso y me muestra por qué es el campeón; viene a hablar conmigo y a desearme salud a mí y a mi equipo de trabajo”, dijo Silva en el ring.

“Estoy muy feliz, no lo creo: Canelo vino a hablar conmigo, estoy muy feliz”, agregó.

Fue una noche en la que “Canelo” robó cámara y terminó siendo la atracción de la noche cuando “JC” Chávez lo declaró sobre el ring posiblemente el más grande campeón de la historia de México.

What a way to get an early start on the #FathersDay celebration. @SpiderAnderson winning against JCC Jr. with his Father, sons, and Big Nog, too!#TributetotheKings

Order the replay: https://t.co/tVkvlcSxmp pic.twitter.com/tA4LU3IfQO

