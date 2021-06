Incendio Willow cerca de Big Sur crece más allá de 2,000 acres en 24 horas, ordenan evacuaciones

El incendio Willow, que arde en Ventana Wilderness del condado de Monterey, en el Bosque Nacional Los Padres, se ha extendido a más de 2,000 acres y permanece sin contención el sábado por la noche, según un portavoz del Servicio Forestal de EE.UU.

Lynn Olson, de la oficina de la Unidad del Distrito de Guardabosques de Monterey del Servicio Forestal de los Estados Unidos, dijo a Bay City News que el terreno increíblemente empinado donde arde el fuego está creando un serio desafío para los bomberos.

“Estamos preparados, y estamos listos una vez que podamos llegar al terreno. En este momento, estamos montando un gran espectáculo aéreo”, refiriéndose al asalto del apoyo aéreo al fuego con aviones cisterna de ala fija y helicópteros que lanzan agua combatiendo desde arriba.

Casi 350 bomberos están luchando contra este incendio forestal, según CBS SF Bay Area.

The #WillowFire started at 8:10pm on June 17. The fire is approximately 200 acres and is currently burning in the Ventana Wilderness NW of the Arroyo Seco Recreation Area close to the Tassajara Zen Center. https://t.co/CXQ9PetVei pic.twitter.com/hs7VHZo17S

A partir de las 6 p.m. del sábado, el fuego había quemado 2,006 acres, dijo Olson. No hay una estimación de tiempo en cuanto a cuándo se contendrá.

The #WillowFire is at 2,000 acres with zero percent containment. Continuing hot & dry weather conditions with an increase in winds. Winds out of the west are pushing the fire towards Tassajara Zen Center & Hot Springs. Over 300 personnel on the fire. https://t.co/CXQ9PetVei pic.twitter.com/lE1EuYyE6P

— Los Padres NF (@LosPadresNF) June 19, 2021