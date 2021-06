El calor extremo y la sequía alimentan decenas de incendios en todo el oeste de EE.UU.

Los residentes de varios estados han recibido órdenes de evacuar debido a los incendios forestales que persisten junto a una ola de calor abrasadora y sin precedentes y una sequía extrema en el oeste de Estados Unidos.

Al menos 28 grandes incendios están ardiendo en más de 550 millas cuadradas en ocho estados del oeste, según el Centro Nacional Interagencial de Bomberos (NIFC).

#NationalFireNews:Currently, 33 large fires have burned more than 360,000 acres in 10 states. Eleven new large fires were reported yesterday. Wildland fire activity increased in the Northern Rockies and Rocky Mountain areas where seven new large fires were reported. #FireYear2021 — National Interagency Fire Center (@NIFC_Fire) June 16, 2021

Hay grandes fuegos reportados en Montana, Arizona, California, Utah, Colorado, New Mexico, Nevada y Wyoming.

Debido a un aumento en la actividad de incendios significativa en múltiples áreas geográficas y otros factores, el nivel de preparación nacional aumentó a 3, informó el NIFC.

#SATELLITE SPOTLIGHT: Heavy #smoke from #wildfires across Montana, Wyoming and Colorado is blowing across the Dakotas this morning, seen here from @NOAA's #GOES16🛰️. High fire danger continues for many parts of the western U.S. #RobertsonDrawFire #RobinsonFire #DeepCreekFire pic.twitter.com/3jO5ZqeZlI — NOAA Satellites – Public Affairs (@NOAASatellitePA) June 16, 2021

El área de quemado actual más grande se encuentra en Arizona, donde ocho incendios quemaban más de 375 millas cuadradas hasta el miércoles.

Does it seem smoky out today? Not only do we have some clouds, but smoke from wildfires in AZ, NM, and Mexico can been seen as a milky white haze in satellite images (left). Our computer models (right) also show the smoke spanning much of the West. #CAwx #LAweather pic.twitter.com/31Y1MmJyPq — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) June 16, 2021

Mientras tanto, se ordenaron nuevas evacuaciones durante la noche en Montana. A los residentes de algunas comunidades cerca de Red Lodge, al sur del Parque Nacional Yellowstone, se les dijo que abandonaran sus hogares de inmediato, mientras que otros estaban bajo advertencias de posibles evacuaciones, según un comunicado en las redes sociales del Bosque Nacional Custer Gallatin.

Un helicóptero que ayudaba a combatir otro incendio forestal de Montana se estrelló el martes por la noche, pero la tripulación fue rescatada de manera segura, informó Independent Record.

Los incendios forestales se producen en medio de temperaturas récord que superan los 100 grados en muchos lugares esta semana. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido alertas de calor desde partes del suroeste hasta la Gran Cuenca y California.

Salt Lake City alcanzó los 107 grados el martes, empatando un récord histórico para cualquier día del año. Los récords de temperatura también se empataron o rompieron en Laramie, Wyoming; Billings, Montana; Tucson, Arizona; y Helena, Montana.

Desde principios de 2021, California ha respondido a más de 2,875 incendios forestales que quemaron más de 16,800 acres, según Alisha Herring, representante de comunicaciones de Cal Fire, la agencia estatal de extinción de incendios. “Este es un aumento significativo tanto en incendios como en acres en comparación con 2020”, dijo Herring.

A total of 46.5 million folks are under a heat advisory (orange) or excessive heat warning (hot pink/magenta). For those in these areas, stay hydrated and in an air conditioned place for as long as possible this afternoon and evening. pic.twitter.com/E6oFVKsI0b — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) June 16, 2021

El calor combinado con la extrema sequedad está haciendo que las condiciones sean propicias para peligrosos incendios forestales.

Con las temperaturas en todo el Oeste pronosticadas para alcanzar niveles récord, los expertos advierten que el peligro de incendio extremo aumentará durante la semana.

“La temporada de incendios se ha extendido en muchas partes del país a lo que ahora abarca todo un año de incendios”, dijo Bill Avey, director nacional de incendios y aviación del Servicio Forestal del USDA.

“Manejar una temporada de un año es cada vez más desafiante para el USDA y toda la comunidad de manejo de incendios forestales”, dijo Avey.

SMOKE FORECAST: Smoke from wildfires in Montana may create a smoky / hazy sky across Minnesota later this afternoon and Thursday. #Wildfires #MTwx #MNwx pic.twitter.com/4DrasoijEf — Mark Tarello (@mark_tarello) June 16, 2021

Sequía extrema y excepcional

Aproximadamente el 89% del Oeste se enfrenta a condiciones de sequía, según el Monitor de Sequía de EE.UU. que muestra que más de la mitad del oeste del país se encuentra en las dos categorías más altas de sequía: extrema y excepcional.

Con información de weather.com