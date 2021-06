La primera gran ola de calor de la temporada está lista para quemar el suroeste de EE.UU.

La primera gran ola de calor de la temporada podría establecer récords a finales de este fin de semana en el suroeste del país, trayendo un calor potencialmente mortal y temperaturas que podrían dispararse a tres dígitos durante la próxima semana.

Se espera que los máximos, desde el suroeste del desierto hasta las Montañas Rocosas del Norte, aumenten entre 15 y 25 grados Fahrenheit por encima del promedio a mediados de semana, según muestran los pronósticos a largo plazo del Centro de Predicción Meteorológica (WPC).

A heat wave heads up! Excessive heat is forecast for much of the western and north-central U.S. starting next Monday. Forecast highs at or above 100 are likely for the Great Basin, Central/Northern Rockies, and Northern Plains as well as into the 110s in the Desert Southwest. pic.twitter.com/gSE5Epf3pC — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) June 12, 2021

Al menos 10 estados del Oeste podrían experimentar condiciones de calor extremas.

Incluso en áreas tan al norte como Montana puede que las temperaturas se eleven a los 100 grados centígrados para el lunes, reportó CNN.

Es probable que el oeste de Colorado y el sur de Utah rompan récords a medida que las altas temperaturas alcanzan los tres dígitos.

How hot will it get? Check out these forecast high temperature maps for today, Sunday, and Monday. Many western areas could experience record breaking heat. Dangerous heat expected in the Southwest and Great Basin. #HeatSafety #KeepYourCool pic.twitter.com/JQqka3YM3F — National Weather Service (@NWS) June 13, 2021

“En muchos de estos casos, basándonos en nuestro pronóstico, estamos viendo cómo batir récords de altas temperaturas”, dijo el meteorólogo Kris Sanders del Servicio Meteorológico Nacional en Grand Junction. “No solo por los registros diarios, sino posiblemente acercándonos a los registros de todos los tiempos que hemos visto”.

Las condiciones a lo largo de la semana aumentarán el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor.

El calor es la principal causa de muertes relacionadas con el clima en Estados Unidos durante los últimos treinta años, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

“La combinación de temperaturas diarias extremas y duración, además de ser bastante temprano en la temporada para tal evento, debería hacer de esta una ola de calor peligrosa para los grupos sensibles”, afirmó el WPC en su extenso debate sobre el pronóstico.

With serious heat coming in a few days, it's always a good idea to think about how your plans might be affected and how you can adjust your activities. Lower deserts jump to 110 or above starting Sunday. Record highs may be broken starting Tuesday. #heatsafety #azwx #cawx pic.twitter.com/YK0nJuWp7y — NWS Phoenix (@NWSPhoenix) June 10, 2021

El calor más extremo afectará al desierto del suroeste.

El Servicio Meteorológico Nacional en Las Vegas ha emitido una advertencia de calor excesivo para la próxima semana, vigente de lunes a viernes, para Death Valley, California, debido a la posibilidad de que las temperaturas superen los 120 grados Fahrenheit.

El Servicio Meteorológico Nacional en Phoenix ya ha emitido alertas y advertencias de calor excesivo para el suroeste de Arizona y el sur de California, y se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 110 grados.

Las temperaturas en Nuevo México seguirán su ejemplo durante el fin de semana, ya que un sistema de alta presión calienta la región.

Peligro de incendios

Los estados de California, Utah, Nevada y Oregón están en una sequía, y la región podría alcanzar niveles de altas temperaturas casi récord para el miércoles y los meteorólogos temen que las condiciones excepcionales de sequía observadas en los estados del Oeste puedan provocar graves incendios.

Los grandes incendios en Arizona y Nuevo México continúan devorando terreno, impulsados por los fuertes vientos a principios de semana.