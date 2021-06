Expertos piden a residentes del sur de California estar preparados ante una amenazante ola de calor

Agosto y septiembre son los meses donde las temperaturas alcanzan con regularidad triple dígito en el área de Los Ángeles, pero los expertos están pronosticando que eso sucederá entre martes y jueves próximos por una amenazante ola de calor justo a la mitad de junio.

La primera ola de calor del verano en California se aproxima. El estado, al igual que otros del oeste de Estados Unidos, ya está lidiando con una sequía de proporciones históricas.

Esto viene luego que a finales de abril se rompieron varios récords de calor en diversas partes del sur de California.

El servicio meteorológico con base en Los Ángeles dijo que el calor excesivo empezará el domingo y hasta el siguiente sábado en el suroeste de California, y está solicitando al público prepararse desde ahora cambiando planes de actividades al aire libre y cuidando de personas más vulnerables.

Y muy importante, nunca dejar a niños o mascotas dentro de vehículos.

PREPARE NOW for HEAT – this coming Sunday through next Saturday!! Many areas will see highs 90-113 degrees – alter your outdoor plans/travel to account for excessive heat.

Junio es un mes de temperaturas en general agradables en California, especialmente en el sur del estado. Sin embargo, las temperaturas podrían llegar a los 107 grados Fahrenheit en el Valle de San Fernando y hasta 110 grados en el Valle Antelope, al norte del Condado Los Ángeles.

En el Valle de Coachella, localizado con dirección a Arizona, la temperatura podría ascender hasta 120 grados e imponer récords diarios de calor.

We do not have the best news here but deserts will sizzle with 114 to 120F and Inland Empire to High Desert with 100 to 110F afternoon highs next week and not much better in mountains and inland valleys with 90s to 105F

