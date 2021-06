Casi 2 millones de personas en el norte de California están bajo una emergencia por escasez de agua

Los residentes del norte de California, desde los que viven junto a la bahía hasta los que viven en casas flotantes en un lago, están bajo amenaza de ser afectados con restricciones de agua a medida que continúa intensificándose la severa sequía.

Casi dos millones de personas en el Área de la Bahía de San Francisco han sido colocadas bajo una emergencia por escasez de agua desde el miércoles mientras el estado lidia con el empeoramiento de las condiciones de sequía.

California is facing another drought, and Pismo Beach is responding by enacting moderate water-use restrictions, including limitations on outdoor irrigation and restaurants only serving water when specifically requested pic.twitter.com/8jATqcYPOk

