Ola de calor: advierten que las altas temperaturas continuarán rompiendo récords en el Oeste

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió este martes que la ola de calor que se abatió este fin de semana en el oeste del país continuará durante junio con temperaturas que batirán récords.

Ya el lunes, en California, el termómetro marcó temperaturas sin precedentes registrados en Redding con 41.2 grados Celsius (109 Fahrenheit) y 40 C (104 F) en Sacramento, y para este martes se espera que la temperatura supere los 38 C (100 F) en el Valle Central y el Valle San Joaquín.

Summer has arrived out West with the first significant heat wave of the year. Temperatures in the upper 90s and 100s, with isolated areas up to 110 degrees are expected. Excessive Heat Warnings/Watches and Heat Advisories have been issued. pic.twitter.com/nIhfg6rlho — National Weather Service (@NWS) May 31, 2021

El calor estará por encima de lo normal desde el sudeste de California hasta el área metropolitana de Las Vegas (Nevada), según los meteorólogos y podría pasar de los 43 C (110 F) en algunas áreas llegando a más de 46 C (115 F) en el Valle de la Muerte.

“El Oeste de EE.UU. no pierde tiempo para empezar el verano meteorológico y se pronostican altas temperaturas muy por encima del promedio desde el desierto en el sudoeste a la costa del Pacífico en el noroeste”, indicó el NWS.

“El calor abrasador y por encima de los récords es particularmente probable hoy desde el centro de California al noroeste de Oregón antes de expandirse el miércoles al norte de la Gran Cuenca”, añadió.

There will be continued elevated fire weather conditions across the interior through Friday due to heat, low RH, and gusty winds. Fuels are unseasonably dry so please use extra caution with any source of ignition. Stay alert! #CAw #SoCal #CAfire pic.twitter.com/8hmXou62T4 — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) June 1, 2021

Se pronostica que las altas temperaturas del oeste de Estados Unidos se elevarán muy por encima del promedio desde el suroeste del desierto hasta el noroeste del Pacífico a medida que se desarrollen hasta el jueves, según NWS.

Se espera que durante la ola de calor los máximos alcancen los tres dígitos en los valles de Sacramento y San Joaquín de California y partes del suroeste de Oregon y el desierto del suroeste. Las altas temperaturas hasta los 90 grados deberían extenderse hacia el norte hasta el centro de Washington y potencialmente el centro-norte de Montana el miércoles.

Las temperaturas podrían llegar entre los 40.5 y los 48.8 grados centígrados (105 F y 120 F) en Phoenix, Yuma y Tucson (Arizona), advirtió Nick Ausin, director de análisis meteorológico en Freightwaves.com, una plataforma dedicada a los conductores de camiones de carga.

“Este nivel de calor puede ser brutal para los camiones”, añadió. “Los conductores que vayan al sudoeste o crucen la región deben asegurarse de que sus camiones están en perfectas condiciones para evitar descomposturas o falla del aire acondicionado”.

Estas temperaturas, cuando aún faltan tres semanas para el comienzo del verano según el calendario, traen riesgos de incendios forestales y las autoridades ya han difundido advertencias desde el sur de Oregón a California.

Enhanced Heat Risk forecast for tomorrow across parts of central California. Plan ahead to stay hydrated and cool. More info here: https://t.co/SEDEgDXF6w #cawx pic.twitter.com/JXhSuVpHng — NWS Hanford (@NWSHanford) May 31, 2021

En California, las nieves en las montañas se han estado derritiendo antes de las fechas normales y ya se prevé que habrá sequías en vastas regiones forestales y de pasturas.

Development or persistence of #drought is forecast across most areas west of the Rockies during June, while improving conditions are forecast for the Southern Plains, Mid-Atlantic, and Florida. Drought development is also forecast for much of Hawaii. https://t.co/9pT87CSQMB pic.twitter.com/baP1cnaYWl — NWS Climate Prediction Center (@NWSCPC) May 31, 2021

La ola de calor actual se espera que continuará al menos hasta mediados de semana en los estados del oeste.

Con información de EFE