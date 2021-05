Alerta de calor excesivo: la temperatura rebasará los 100 grados F este Memorial Day en el norte de California

Algunas áreas del norte de California tendrán un Memorial Day muy caliente, con temperaturas que por ejemplo en Sacramento se pronostican arriba de los 100 grados Fahrenheit.

Las autoridades han anunciado una alerta de calor excesivo de domingo a martes en varias regiones del norte del estado, con recomendaciones para la gente como protegerse del sol y mantenerse hidratados, además de cuidar de sus animales.

Redding y Chico son otras ciudades donde el termómetro indicará temperaturas arriba de los 100 grados en el feriado de Memorial Day.

⚠️ An Excessive Heat Warning is now in effect for portions of interior #NorCal Sunday-Tuesday. Highs will be in the upper 90s to around 108° with overnight lows remaining warm in the mid 60s to 70s. This will increase the threat for heat related illnesses. #cawx pic.twitter.com/WDpwuHEkMs

De acuerdo con el diario The Sacramento Bee, una temperatura máxima de 104 grados se espera en el aeropuerto de Sacramento, lo cual superaría el récord de calor para un 31 de mayo que es de 103 grados establecido en 2001, aunque llegó hasta 106 en el centro de la ciudad.

Otras ciudades de la región del Valle de Sacramento tendrán incluso más calor que la capital de California, según los expertos.

Hot, hot, HOT! 🌡️⏫

Valley temps will soar into the 90s & 100s over the holiday weekend. Hottest days will be on Monday or Tuesday.

For the forecast at any location, visit https://t.co/7FMe5tNm40.

Stay cool & #BeatTheHeat! #CAwx #CAHeat pic.twitter.com/81mpIuPF6l

— NWS Sacramento (@NWSSacramento) May 28, 2021