Posible corte de agua del río Colorado: el lago Mead en la presa Hoover alcanzará el nivel de agua más bajo en décadas

Una sequía gigantesca en el oeste de Estados Unidos está bajando el nivel del agua en el lago Mead y la presa Hoover a un nivel históricamente bajo, y esto ejerce presión sobre el suministro de agua potable de la región y en la capacidad eléctrica de la presa, según CNN.

El martes, el nivel del agua en el lago Mead, el embalse más grande de Estados Unidos, alimentado por el río Colorado, cayó por debajo de la elevación de 1,075 pies. Esa marca se ha alcanzado solo un puñado de veces desde que se terminó la presa Hoover en la década de 1930, pero siempre se recuperó poco después. Puede que esta vez no se recupere pronto.

Para el jueves, se espera que el nivel del agua del lago Mead se hunda a su nivel más bajo desde que comenzó a llenarse durante la construcción de la presa Hoover, según la portavoz de la Oficina de Reclamación, Patricia Aaron.

“Lo más probable es que el lago Mead alcance la elevación de 1,071.61 (pies) el jueves 10 de junio. Eso coincidirá con la elevación más baja registrada desde la década de 1930”, dijo Aaron.

El lago Mead y la presa Hoover se extienden a ambos lados de la línea estatal de Arizona-Nevada a lo largo del río Colorado, a unas 35 millas al sureste de Las Vegas.

El río proporciona agua potable a Arizona, Nevada y parte de México. La presa genera electricidad para partes de Arizona, California y Nevada.

Si bien se espera que el nivel del agua del lago alcance un nuevo mínimo esta semana, no llegará al fondo. “Anticipamos que la elevación del lago Mead seguirá disminuyendo hasta noviembre de 2021”, dijo Aaron.

Partes del oeste y el oeste intramontano han estado en condiciones de sequía casi continua durante décadas. El llamado Intermountain West es el área entre las Montañas Rocosas y las Montañas Cascade en el noroeste del Pacífico y las montañas de Sierra Nevada en California.

“Algunos años son mejores que otros y no en todos los lugares en todo momento, pero la región nunca se ha recuperado por completo con suficientes lluvias y nevadas para borrar el déficit”, dijo el meteorólogo de CNN Brandon Miller.

Los meteorólogos temen que las condiciones excepcionales de sequía observadas en los estados del Oeste puedan provocar graves incendios.

Miller describió la sequía como un “círculo vicioso” en el que la tierra seca conduce a menos evaporación, lo que conduce a menos nubes y más sol, lo que equivale a más calor y evaporación.

“El cambio climático está claramente desempeñando un papel, ya que los últimos años han estado entre los más calurosos de la historia. Las temperaturas más cálidas están impulsando ese círculo vicioso y dificultan que los años de lluvias normales o incluso superiores a la media hagan mella en la sequía“, dijo Miller. “Cuando se producen uno o dos años de precipitaciones / nevadas por debajo del promedio, como acabamos de ver, los resultados son desastrosos”.

Sin un alivio a la vista, los funcionarios están planeando otra declaración sin precedentes en agosto, que es cuando se establecen las condiciones operativas para el año siguiente.

