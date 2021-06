Dos incendios forestales han devorado más de 100,000 acres en Arizona y aún están creciendo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Dos incendios forestales en Arizona han arrasado más de 100,000 acres debido a que el estado está experimentando actualmente condiciones de sequía “excepcionales”.

El incendio Telegraph ha estado ardiendo desde el 4 de junio cerca de la ciudad de Superior al este del metro de Phoenix y ha quemado aproximadamente 76,260 acres sin contención hasta el martes y está contenido al 18% según el sitio web de seguimiento de incendios forestales InciWeb.

El fuego creció rápidamente durante varios días debido a que las condiciones secas y los fuertes vientos alimentaron las llamas. Las autoridades creen que el incendio probablemente fue iniciado por personas, aunque la causa aún está bajo investigación.

El incendio forestal está ardiendo a menos de una milla de una comunidad de aproximadamente 250 personas llamada Top-of-the-World, y solo a unas pocas millas al sur de la ciudad minera de Superior, que tiene una población de aproximadamente 3,000, reportó The Hill.

Se emitieron órdenes de evacuación para Top-of-the-World y la cercana ciudad de Miami. Se les dijo a los residentes en Superior y áreas cercanas que estuvieran preparados para evacuar.

El humo del fuego era visible alrededor de la ciudad al este de Phoenix. Las llamas envolvieron uno de los puntos de referencia del área, Picketpost Mountain, al sur de Superior.

“Si puedes verlo desde millas de distancia, solo puedes imaginar cuán grandes eran las llamas en persona”, dijo Camran Ramos, una residente de Superior a Arizona Republic, parte de USA TODAY Network, cuando ella y su familia se estaban preparando a evacuar en cualquier momento.

Unbelievable video of Speaker Rusty Bowers walking up to his longtime family home for the first time after it was burned in the #TelegraphFire.@FOX10Phoenix pic.twitter.com/dXtjM7damR — Steve Nielsen FOX 10 (@Stevenielsen) June 9, 2021

Mientras tanto, hacia el este, el incendio Mescal cerca de la ciudad de Globe ha quemado 65,825 acres y está contenido en un 23 % hasta el martes, según Inciweb. La causa del incendio, que comenzó a principios de la semana pasada, aún está bajo investigación.

ARIZONA FIRE: A "fast-growing" blaze is sweeping across Arizona's Gila and Pinal counties, forcing many areas to evacuate. As of Tuesday afternoon, the Telegraph Fire has consumed more than 71,750 acres and is at 0% containment, according to officials. pic.twitter.com/4TV9CGxXmo — CBS News (@CBSNews) June 8, 2021

Se les dijo a los residentes en varias áreas al sureste de Globe que se prepararan para posibles órdenes de evacuación.

Si bien los incendios en Arizona arden aproximadamente a 30 millas entre sí, los bomberos a principios de esta semana dijeron que es poco probable que se fusionen.

#FireMappers map continues to update with perimeter and satellite-detected hot spots (approximate locations) for #TelegraphFire and #MescalFire – Map link: https://t.co/qjFh4EQgr9 Always follow local agencies for safety-related information – @wildlandfireAZ sharing good links. pic.twitter.com/pFkF6BLhto — Paul Doherty (@pjdohertygis) June 8, 2021

No se han reportado muertes ni heridos a causa de estos dos incendios forestales, según USA Today

Los incendios se producen cuando la mayor parte de Arizona está experimentando condiciones de sequía “excepcionales”, el nivel más severo de sequía, según el Monitor de sequía de EE.UU.

Los dos incendios forestales han obligado al Departamento de Transporte de Arizona a cerrar tramos de la U.S. 60, una de las principales carreteras este-oeste del estado, así como las rutas estatales 60, 70 y 170.