El oeste de Estados Unidos está ante su sequía más severa en los últimos años

Las noticias sobre la sequía en el oeste de Estados Unidos pueden parecer como una repetición de las de otros años, pero algunos científicos dicen que la región está al borde de una sequía permanente, según reportó CBS News.

Esto se debe a que desde el año 2000, el oeste del país entró en el comienzo de lo que los científicos llaman una mega sequía, la segunda peor en 1,200 años, desencadenada por una combinación de un ciclo seco natural y un cambio climático causado por el hombre.

En los últimos 20 años, los dos peores períodos de sequía se produjeron en 2003 y 2013, pero lo que está sucediendo en este momento parece ser el comienzo de algo aún más grave.

Cuando nos acercamos a la estación seca de verano, el escenario está listo para una escalada de condiciones extremas de sequía, con restricciones de agua generalizadas y otra peligrosa temporada de incendios por delante.

A medida que entramos en la estación seca, hay muy pocas posibilidades de que las condiciones mejoren; de hecho, es probable que solo empeoren más.

Hay pocas dudas por parte de los científicos de que la sequía en el oeste, especialmente en el suroeste, este verano y otoño será la más intensa que se recuerde recientemente.

En este momento, el Monitor de Sequía de EE.UU. coloca al 60% de los estados del oeste y sudoeste bajo una sequía severa, extrema o excepcional.

Access national drought data as well as state and regional maps and statistics at https://t.co/P0zb9jhgfa #DroughtMonitor pic.twitter.com/RrkQgCLtA7

— NOAA NCEI Climate (@NOAANCEIclimate) April 9, 2021