Un gran incendio en Phoenix causa la mayor respuesta de los bomberos en esa ciudad

Un incendio masivo que provocó la “mayor respuesta” en la historia del Departamento de Bomberos de Phoenix, en Arizona, quemó varios patios de reciclaje y estructuras comerciales el sábado en el oeste de la ciudad, amenazando las casas cercanas y llenando el cielo de nubes de humo y llamas.

Firefighters are currently battling a 2nd Alarm Recycling Yard Fire near 35th Ave & Lincoln. Please avoid the area. pic.twitter.com/GJh8VnALIj — Phoenix Fire Dept. (@PHXFire) June 5, 2021

Upgraded to a 5th Alarm. 35th Ave from Buckeye to Van Buren will be closed until further notice. pic.twitter.com/eBs98V9PLO — Phoenix Fire Dept. (@PHXFire) June 5, 2021

El incendio comenzó alrededor de las 12:30 p.m. del sábado como un incendio de primera alarma en un patio de reciclaje, dijo el portavoz del Departamento de Bomberos de Phoenix, el capitán Todd Keller.

Pero rápidamente se extendió. Los bomberos informaron que cinco estructuras comerciales, incluidas Friedman Recycling y Purcell Tire Shop, estaban involucradas, junto con varios patios de reciclaje en el área, informó ABC 15.

Keller también dijo que las viviendas y los negocios en el área fueron evacuados el sábado por la tarde.

Los bomberos de Phoenix dijeron que esta es la respuesta más grande del Departamento de Bomberos de Phoenix en la historia. Actualmente, hay más de 200 bomberos y 10 agencias diferentes luchando contra el fuego que está alimentado por madera y neumáticos en el área.

This is the largest response for the Phoenix Fire Department in history. Currently there are over 200 firefighters and 10 different agencies battling the fire. pic.twitter.com/5SnGvEjztE — Phoenix Fire Dept. (@PHXFire) June 5, 2021

Las autoridades dicen que un bombero en la escena sufrió una lesión en la parte inferior del cuerpo, pero se espera que esté bien.

A las autoridades en el lugar les preocupaba que si el viento cambiaba, el fuego podría extenderse a los hogares. Los agentes de policía de Phoenix evacuaron a los residentes del área.

Time-lapse of recycling yard fire smoke near 35th Ave. & Buckeye Rd., which started around 12:30 PM. @abc15 #azfire pic.twitter.com/ZvYm1NPrJt — Jorge Torres (@JorgeTWeather) June 5, 2021

Los bomberos informaron que continúan avanzando en la lucha contra el incendio de seis alarmas cerca de la 35th Avenue y Buckeye Road.

Firefighters are getting good knockdown on the fire. Crews will remain on the scene throughout the night to extinguish all remaining hotspots. pic.twitter.com/WdOuH1uBi9 — Phoenix Fire Dept. (@PHXFire) June 6, 2021

Las autoridades dicen que los equipos permanecerán en la escena durante toda la noche para extinguir todos los puntos críticos restantes.

La causa del incendio está bajo investigación.