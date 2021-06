Gobernador de Arizona declara emergencia por los grandes incendios forestales

El gobernador de Arizona, Doug Ducey, emitió declaraciones de emergencia el miércoles en respuesta a dos incendios forestales que ya quemaron más de 146,000 acres en su estado.

Las declaraciones proporcionarán hasta $400,000 dólares para los esfuerzos de respuesta a los dos incendios forestales, reportó CBS News.

“Las Declaraciones de Emergencia y las Subvenciones Federales ayudarán a garantizar que los socorristas tengan los recursos necesarios para la respuesta y la recuperación, protegiendo a las personas, las mascotas y la propiedad”, escribió Ducey en Twitter. “Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con los funcionarios locales para garantizar que se satisfagan las necesidades de esas comunidades”.

Today I’m issuing Declarations of Emergency in response to the #TelegraphFire and #MescalFire , which have burned 146K+ acres and led to many evacuations and road closures. Fire and safety officials are working around the clock to contain these dangerous fires. 1/

Arizonans must take the threat of wildfires seriously and follow all safety precautions during these dry months, including following evacuation orders. I’m grateful to our brave firefighters and everyone working to protect Arizonans this wildfire season. 4/4

El incendio forestal Telegraph se informó por primera vez el viernes por la tarde y se estimó en 84,860 acres de tamaño el miércoles, según el sistema de gestión de información de incidentes InciWeb. El fuego estaba contenido en un 34% y más de 923 bomberos responden al mismo.

Su extensión lo convierte en el noveno incendio forestal más grande en la historia de Arizona, superando los 84,750 acres del incendio Aspen en 2003.

La causa del fuego que fue clasificado como “incendio dinámico” y de “movimiento rápido” cerca de la frontera sur del Bosque Nacional de Tonto aún está bajo investigación.

La Oficina del Sheriff del Condado de Pinal ordenó el domingo a los residentes en el área Top-of-the-World que “evacuaran de inmediato”. También se han emitido “numerosas alertas de estado de evacuación” en áreas cercanas en respuesta a la “actividad extrema del fuego”.

La Oficina del Sheriff de Pinal dijo el miércoles que la ciudad de Superior y el área de Battle Axe afectada por el incendio Telegraph han vuelto al estado de “LISTO”. Los equipos de bomberos han realizado un trabajo excelente para asegurar esas áreas, y los residentes que se hayan reubicado voluntariamente pueden regresar a sus hogares sin peligro.

The Town of Superior and the area of Battle Ax affected by the #TelegraphFire have returned to "READY" status.

Fire crews have done excellent work securing those areas, and residents who may have voluntarily relocated can safely return home. pic.twitter.com/KBLYr79kFz

— Pinal County Sheriff’s Office (@PinalCSO) June 10, 2021