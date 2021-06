El calor extremo en el Oeste podría romper récords y producir temperaturas de hasta 127 grados

Decenas de récords diarios se establecieron el lunes cuando los máximos se dispararon hasta los 90° F y alcanzaron los tres dígitos en las ciudades de la parte oeste del país, extendiéndose hacia el norte hasta la frontera con Canadá.

Denver llegó a 101 ° F y la capital de Montana, Helena, alcanzó los 104 grados. Los récords en Salt Lake City y Billings, Montana, se rompieron en 5 grados o más. Los máximos históricos generalmente solo se rompen en 1 o 2 grados, por lo que el hecho de que muchos fueron borrados por grandes márgenes habla de la intensidad del calor que está horneando esa parte del país, según NBC News.

Y no hay mucho alivio a la vista, ya que el calor extremo en el Oeste solo se intensificará y se generalizará durante el resto de la semana, según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

Dangerous heat will affect much of the western U.S. for much of this week with temperatures up to 120 degrees. These temperatures make any outdoor activities dangerous so stay cool and hydrated.https://t.co/Ynl3VCdFFD pic.twitter.com/zKyvD9Luap

— National Weather Service (@NWS) June 14, 2021