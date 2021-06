Ola de calor produce el 15 de junio más ardiente de la historia en varias ciudades del sur de California

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La ola de calor sofocó al sur de California este martes al producir uno de los días más calientes del año y, en varias partes, el 15 de junio más caliente que se haya registrado, incluyendo 120 grados Fahrenheit en Palm Springs.

Las altas temperaturas continuarán este miércoles y el resto de la semana por la ola de calor que azota todo el suroeste de Estados Unidos. Basados en lo registrado este martes por el Servicio Nacional de Clima, los récord de calor podrían seguir cayendo.

En el aeropuerto de la ciudad de Palmdale, al norte del Condado de Los Ángeles, la temperatura llegó este martes hasta los 107 grados Fahrenheit, nuevo récord para un 15 de junio por encima de los 105 grados registrados en el lejano 1966.

So, did we have record heat today? Yep, a new record high was set at Palmdale Airport today. The temperature reached 107, breaking the record of 105 set in 1966. More records are at risk tomorrow… #CAwx #SoCal #LAheat #heatwave pic.twitter.com/FQfaOwoWbA — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) June 15, 2021

En la ciudad costera de Malibu donde el clima es fresco, no se impuso récord de calor, pero sorprendió a los expertos que mientras allí se registraron 68 grados F, a solo 2.5 millas de distancia, en Tapia Canyon, la temperatura fue superior por 31 grados al alcanzar 99.

La temperatura fue mucho mayor en el Valle de Coachella, con un nuevo récord registrado en Palm Springs con 120 grados F. La marca previa era de 116 establecida en 1961.

🚨 UPDATE 🚨 #PalmSprings reached **120 F** in the past hour! 🥵 Chula Vista has shot up to 89 F, meaning they beat their daily record by a whopping 13 degrees. And lastly, Borrego Springs came in with 117 F, beating their old record of 115. https://t.co/liVbd4McUr — NWS San Diego (@NWSSanDiego) June 16, 2021

Otros récords fueron rotos en la región sueste de California, incluyendo los 117 grados F de Borrego Springs (el anterior era de 115), 107 de San Jacinto (el récord era de 103 en 2007), 106 de Campo (104 en 1961), 99 de Idyllwild (98 en 1961), 96 de Anaheim (95 en 2018) y 89 de Big Bear (87 en 2000).

Tal vez más alarmante fue que en Chula Vista, en el área metropolitana de San Diego, el termómetro llegó por la tarde hasta 89 grados F, para romper el récord de un 15 de junio por 13 grados según el Servicio Nacional Clima (el récord previo era de 76 en 1993).

El NWS también dijo que los cielos nublados en el sur de California se deben en parte al humo proveniente de los masivos incendios de Arizona.

For those curious about the hazy skies today, there's a decent bit of smoke aloft stemming mostly from wildfires in AZ. Most of it is well above the surface. This is a model depiction of current smoke concentration through the depth of the atmosphere (i.e. not just surface). https://t.co/ZwyUNfDdca pic.twitter.com/YkXihYW3Yq — NWS San Diego (@NWSSanDiego) June 16, 2021

Las autoridades están pidiendo la atención del público para resguardarse del calor, hidratarse debidamente, cuidar de las personas más vulnerables, sobre todo los adultos mayores, también las mascotas y ahorrar energía eléctrica lo más posible.

Por otra parte, las autoridades emitieron una alerta hasta la mañana del miércoles en el sur del Condado Santa Bárbara, donde temperaturas de entre 90 y 100 grados F y vientos de 40 a 50 millas por hora suponen riesgo de incendios forestales.