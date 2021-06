Republicanas de California mintieron al decir que apoyaban a ‘dreamers’, pero votaron contra ley que les daría ciudadanía

Dice un dicho, y dice bien: “Prometer no empobrece”. Durante campañas, los aspirantes al Congreso pueden lanzar promesas a diestra y siniestra, pero a la hora de tomar decisiones es cuando se confirma si son consecuentes o mintieron a los electores.

Tal es el caso de las congresistas republicanas Young Kim y Michelle Steel, ambas de California, quienes han defendido en distintos foros su respaldo a los ‘dreamers’ y la necesidad de ofrecerles soluciones, pero ambas votaron en contra del American Dream and Promise Act (Ley de Sueño y Promesa), aprobado en la Cámara de Representantes el 18 de marzo con 228 votos a favor y 197 en contra.

Se pidió una postura oficial a la congresista Kim sobre su acción discordante hacia los ‘dreamers’, pero no se logró una respuesta. Cabe recordar que la representante también es inmigrante.

“Este es probablemente el momento más realista para aprobar una verdadera reforma bipartidista y creo que hay muchos miembros de buena fe en ambos lados del pasillo que son inmigrantes, como yo, o que comprenden la situación”, dijo la representante del Distrito 39 nuevamente ocultando que votó en contra.

En una entrevista en octubre del 2020, la congresista Steel, quien representa al Distrito 48 de California, afirmó que debería darse algún alivio a los ‘dreamers’, pero los registros oficiales de la Cámara confirman que también votó en contra del proyecto de Ley H.R.6 o Dream and Promise Act, que abriría el camino a la ciudadanía a estos jóvenes traídos a EE.UU. siendo niños.

“Hablando de DACA, estos chicos cuando fueron traidos por sus padres o alguien más, ellos no sabían que venían aquí… debemos hacer algo al respecto en nuestro sistema legal”, dijo Steel a NY1, pero cuando tuvo la oportunidad también votó en contra. “Son duros trabajadores, maestros en escuelas, ellos no cometieron ningún delito, debemos de darles un respiro“.

.@MichelleSteelCA is running to represent CA's 48th Dist. She supports legal immigration to the U.S. and wants to "give some breaks" to DACA recipients.

"I know that there are a lot of people just asking for asylum, but you know what, you really have to vet them first." pic.twitter.com/RKApDXGrWb

— Inside the Issues (@IssuesOn1) October 21, 2020