Kevin Durant piensa jugar con el Team USA en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Luego que los Brooklyn Nets quedaran eliminados en las semifinales de la Conferencia Este de la NBA, el alero Kevin Durant afirmó que desea jugar con la Equipo de Estados Unidos en los venideros Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La estrella del baloncesto se alzó con la presea dorada en las olimpiadas de Londres 2012 y en Río de Janeiro 2016. De asistir y ganar en esta, logrará tres medallas de oro en fila.

Brooklyn Nets star Kevin Durant is expected to commit to Team USA for the Tokyo Olympics this summer, sources tell me and @anthonyVslater. Durant averaged 34.3 points, 9.3 rebounds and 4.4 assists over 12 games this postseason.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 20, 2021