China vuelve a sacudir el mercado de las criptomonedas y ordena a bancos bloquear transacciones con divisas virtuales

El gobierno Chino vuelve a hacer de las suyas y golpea fuertemente el mercado de las criptomonedas y del bitcoin, al anunciar una nueva medida a través de su banco central que exigen el bloqueo de todas las transacciones con criptos en los principales bancos del país.

Esta nueva orden emitida por el Banco Popular de China abarca a todas las entidades bancarias y a todas las plataformas de pago. Esta decisión se toma luego que varias entidades en el ámbito financiero de China se reunieran e hicieran una consulta con respecto al manejo de critptodivisas.

Participaron en esa consulta el Banco Industrial y comercial de China, el Banco de la Construcción, en Banco Agrícola de China y el Banco de Ahorro Postal, entre otras. Luego fue emitido un comunicado que advertía sobre el uso de cualquier criptoactivo en transacciones comerciales, pero lleva una pérdida acumulada del 20% en los últimos 7 días.

Este anuncio causó un impacto negativo en la cotización de las principales criptomonedas, sobre todo el bitcoin, cuyo terreno más importante para minar es justamente en el país asiático. Aunque hoy martes el bitcoin sigue cotizando en la barrera de los 32 mil; hubo un avance mínimo de 0.03%.

Previamente a esta decisión el gobierno chino cerró varias minas de bitcoin en Sichuan, se habla de un 90% de las minas de bitcoin en territorio chino. Actualmente en Sichuan el gobierno chino investiga 26 empresas dedicadas al minado y ordenaron a las compañías de electricidad de verificar quiénes se ocupan de minar, lo que se puede saber por el consumo de energía.

