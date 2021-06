Familia de hombre desmembrado en Minneapolis pide apoyo para un funeral y entierro decente

La policía de Minneapolis informó que más restos humanos relacionados con la muerte de Adam Richard Johnson fueron encontrados el martes por la mañana en Minneapolis, según WCCO.

La policía de la ciudad dijo que los restos fueron encontrados poco antes de las 7 a.m. del martes en el área de West River Parkway y Franklin Avenue, en el vecindario de Seward, en Minneapolis.

RIGHT NOW: #Mpls police investigative team on scene at West River Parkway & Franklin Avenue on report of human remains found in this area. MPD confirms these remains are related to ongoing murder case of 36yo Adam Richard Johnson, whose body parts were 1st located last week. pic.twitter.com/Upr7kMSvyF

