La policía de Minneapolis investiga el hallazgo de partes de un cuerpo humano

La policía de Minneapolis está investigando lo que creen que es un homicidio luego de que se encontraron partes de restos humanos en el área noreste de la ciudad.

En una conferencia de prensa el jueves por la noche, el portavoz del Departamento de Policía de Minneapolis, John Elder, dijo que los detectives creen que la víctima es un hombre blanco, posiblemente de unos 30 años, según KARE11.com.

Elder dijo que la gente debe permanecer alerta, ya que la policía no ha “encontrado todas las partes” y que los detectives y los equipos forenses están analizando la evidencia.

“Estos casos cobran un precio. Estos casos son increíblemente difíciles para todos los que estaban en la escena”, dijo Elder.

NE MPLS resident Austin Meimaridis says he stumbled upon a bag of human remains in his neighbor’s driveway Thursday morning, while police were collecting other human remains just up the block from where he lives. The story tonight on @kare11 news. pic.twitter.com/HRkWSxnGbV

— Deevon Rahming (@DeevonRahming) June 18, 2021