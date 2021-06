Britney Spears al fin rompe el silencio: ‘Quiero mi vida de vuelta’ y las 10 cosas más explosivas que dijo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Britney Spears al fin tuvo su día en la corte para revocar las restricciones que tiene sobre su fortuna y decisiones de vida. La intérprete de “Toxic” está peleando por su libertad y pide al juez que le quite la autoridad a su padre que tiene sobre ella.

Spears hizo tremendas declaraciones durante su llamada a la corte.

1. “Quiero tener la posibilidad de demandar a mi familia después de que le dije que todo el mundo que todo estaba bien, fue mentira”.

2. “Es mi deseo y sueño que todo esto termine. Quiero mi vida de vuelta”.

3. “Estoy tan enojada que no puedo dormir, estoy deprimida. Quiero ser escuchada, quiero cambios y merezco cambios”.

4. “Yo no estoy aquí para ser esclava de nadie.”

5. “Quiero ver a un terapista una vez a la semana, no dos veces, y quiero que venga a la casa por qué sé que necesito terapia y quiero progresar”.

6. “Quiero tener el derecho de elegir a mi propio abogado. La razón principal por la cual estoy aquí es por qué quiero terminar la tutela sin que me evalúen”.

7. “La tutela me está haciendo más daño que bien. Merezco tener una vida”.

8. “Le tengo miedo a la gente. No le tengo confianza a la gente después de lo que he pasado”.

9. “No está bien que me fuercen a hacer algo que no quiera hacer. Esta tutela es abusiva. No siento que tengo una vida”.

10. “Quiero tener la oportunidad de casarme y tener un bebé. Tengo un IUD (anticonceptivo) en mi cuerpo para no embarazarme por qué mi equipo no quiere que me embarace”.