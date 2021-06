Co creador del Dogecoin vuelve a invertir en la criptomoneda para infundir confianza en los usuarios

El co-fundador del dogecoin, Billy Markus, informó que después de ocho años volvió a invertir en criptodivisas y decidió comprar dogecoin con el fin de generar confianza en la criptodivisa del meme, creada por él mismo. Así lo anunció en su cuenta de Twitter bajo el usuario de Shibetoshi Nakamoto:

I bought dogecoin after 8 years of vowing never to buy crypto again, an hour ago.

I have checked the price 7 times so far since then. I was up 10% and now it’s back to up 3%.

Anyway, this seems healthy.

— Shibetoshi Nakamoto (@BillyM2k) June 22, 2021