Terremoto de 3.4 localizado en El Segundo sacude todo el oeste de la ciudad de Los Ángeles

Un terremoto de magnitud 3.4 sacudió el área de El Segundo, donde se encuentra el aeropuerto internacional de Los Ángeles (LAX), causando sorpresa e inquietud de residentes.

El sismo se sintió en Inglewood, Santa Mónica, Venice, Marina del Rey, Culver City, Westwood e incluso en algunas partes del Valle de San Fernando.

⚠️🇺🇸#ALERT: Earthquake detected at Los Angeles International Airport (LAX)#LosAngeles l #CA

A magnitude 3.4 quake has been felt throughout the Los Angeles area. The epicenter was detected on the airport’s far northeast runway.

No immediate reports of damage or injuries. pic.twitter.com/CQniNPOdpv

— Intel Point ALERTS (@IntelPointAlert) June 24, 2021