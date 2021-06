Potente terremoto de magnitud 5.3 destaca en ráfaga de temblores que sacuden el Condado Imperial, en California

Un potente terremoto de magnitud 5.3 se registró la mañana del sábado en el Condado Imperial, en el sur de California, como parte de una ráfaga de más de 150 temblores.

La serie de terremotos se produjo alrededor de las 11 am y continuaba en las primeras horas de la tarde. El más fuerte se localizó a unas 7 millas al oeste de Calipatria y 25 millas al norte de El Centro, muy cerca de la frontera con México, y tuvo una profundidad de 3 millas.

Good afternoon Southern California! Lots earthquakes today. Did you receive a #ShakeAlert-powered alert for the M 5.3 earthquake about 7 mi west of Calipatria (near the Salton Sea) at 10:55 am PT? Please share! @Cal_OES @CalConservation pic.twitter.com/IrFFV7ZCVN

